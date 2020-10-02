الأمراض المعدية عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - تعتبر الأمراض التي تنتقل عن طريق الجهاز النفسي والجلد هي أكثر الأمراض المعدية الت يتصيب الطفل، حيث تصل غليه عن طريق العدوى، ولذلك يجب أن تكون الأم حريصة لحماية طفلها منها لأن بعضها يكون خطراً على صحة الطفل، كما أن عليها التعرف على كيفية علاجها والتعامل مع أعراضها ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا اللقاء مع طبيب الأسرة محمد النادي والذي يقدم لك النصائح الآتية حول الأمراض المعدية المنتشرة بين الأطفال. الرشح يصاب الطفل بالرشح نتيجة للعدوى يعتبر ارشح والإنفلونزا من الأمراض التي لا يتوقف الطفل عن الإصابة بها طيلة العام، وتزداد في فصل الشتاء خصوصاً.

والرشح والإنفلونزا من الأمراض المعدية التي ينتقل الفيروس الخاص بها عن طريق الرذاذ لسعال أو عطاس شخص مصاب بالفيروس في المكان، أو لمس الأشياء الملوثة به.

عندما يصيب الرشح الرضع فهم يعانون من حدوث سيلان من الأنف و عدم القدرة على الرضاعة، كما تلاحظ الأم حدوث إرتفاع بسيط في درجة حرارة الطفل.

ويشعر الطفل بالتعب والإعياء وقلة النشاط.

ويجب أن يخلد إلى الراحة والبقاء في السرير، كما يجب تناول المشروبات الساخنة، وفي حال تتطور الأعراض يجب أن يذهب إلى الطبيب. الحصبة يجب الحصول على تطعيم الحصبة وهي مرض معدي فيروسي يصيب الأطفال بصورة كبيرة وقد يصيب الكبار وحتى الحوامل، وينتقل المرض من مخالطة المصابين به، وتبدأ أعراض الإصابة به بعد أسبوعين من انتقال الفيروس من جسم المريض إلى الطفل السليم.

في حال عدم علاج الحصبة يصاب الطفل بعدة مضاعفات منها التهاب الأذنين، والإلتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية والبلعوم، وكذلك حدوث الجفاف بسبب فقدان السوائل علاوة على إلتهاب السحايا الخطير، وانخفاض عدد صفائح الدم وبالتالي الإصابة بفقر الدم.

ويمكن الحصول على تطعيم الحصبة منذ الصغر، وكذلك تجنب السفر للأماكن التي يعتبر فيها المرض وبائياً. الجدري المائي تظهر الأعراض قبل الطفح الجلدي ويعتبر الجدري المائي من الأمراض الجلدية التي تنتقل بالملامسة أو لمس الأشياء الخاصة بالمريض مثل الفوط والملابس وإستخدامها بعده.

والجدري المائي هو مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق السعال أيضاً.

قبل ظهور الطفح الجلدي تظهر الأعراض الآتية على الطفل وهي الحمى وفقدان الشهية والصداع، وكذلك التعب العام والتوتر. حشرات الرأس" القمل" تعتبر حشرات الرأس مزعجة ومؤلمة القملة هي عبارة عن حشرة صغيرة جدا تعيش على فروة الرأس، حيث تضع بيضها ويمكن أن تنتقل بسهولة بين شعر الرأس من طفل لآخر بسبب المخالطة.

وهي مزعجة وتسبب حكة شديدة وتنقل الأمراض.

كما أنها تتغذى على دم الطفل مما يصيبه بفقر الدم، إضافة لما يصيبه من ألم نفسي بسبب غرتباط القمل بالحيوانات وكذلك بقلة النظافة، ولكن غالباً العدوى هي السبب.

يمكن علاج قمل الرأس بمستحضرات طبية آمنة، كما يمكن إستخدام شامبو خاص بزهرة الأقحوان، وزيت الينسون وهو زيت شعبي رخيص ولكنه فعال.

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