5 وصفات سهلة من الرمل الحركي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هي الرمال الحركية؟

2.لماذا يجب أن تدعي طفلك يلعب بالرمال الحركية؟

3.أنواع الرمل المستخدمة في صنع الرمل الحركي

4. وصفات الرمل الحركية التي تعمل في الواقع

1. ما هي الرمال الحركية؟

رمال حركية

أوضحت مدرسة التخاطب نيفين مسعود، أن الرمل الحركي عبارة عن رمل قابل للعصر مصنوع من حبيبات أكبر من الرمل العادي ومغلف بمكونات خاصة تمنحه ملمساً ناعماً ومتفتتاً. حتى أصغر الأيدي يمكن أن تستمتع بالرمال الحركية؛ لأنها ليست جافة جداً ولا رطبة جداً ويمكن بسهولة الإمساك بها وتشكيلها في أشكال مختلفة.

2. لماذا يجب أن تدعي طفلك يلعب بالرمال الحركية؟

رمال حركية للأطفال

يساعد اللعب الحسي في سن مبكر بشكل كبير على تحسين المهارات الحركية الدقيقة لطفلك. والسماح لطفلك بالانغماس في الأنشطة التي تعزز مهاراته الحركية، يمكن أن يساعده على اكتساب القوة وأداء أنشطة أكثر تعقيداً على المدى الطويل.

تقدم أنشطة الرمال الحركية أيضاً تجربة حسية شاملة. يمكن أن يساعد نسيج الرمال الحركية في تحسين حاسة اللمس لدى طفلك، بينما يمكن أن تكون الألوان المختلفة علاجاً لعيونهم. علاوة على ذلك، فإن أصوات الاسترخاء التي تصدرها عند سحقها أو قطعها تلطف الأذنين. يمكنك أيضاً إضافة زيوت معطرة.

3. أنواع الرمل المستخدمة في صنع الرمل الحركي

أنواع الرمال الحركية للأطفال

اللعب بالرمل أو الرمل الحركي هو أفضل أنواع الرمل المستخدم في صنع الرمل الحركي. عادة ما تكون هذه الحبوب أكثر خشونة من الرمل العادي ولا تحتوي على حبيبات دقيقة.

4. وصفات الرمل الحركية التي تعمل في الواقع

وصفات الرمل الحركي

فيما يلي وصفات الرمل الحركي سهلة الصنع.

. الرمال الحركية الأساسية

هذه واحدة من أبسط الوصفات للرمل الحركي محلي الصنع باستخدام نشا الذرة. رغم أن هذه الوصفة مضمونة، إلا أننا نوصيك بتجربة مجموعة صغيرة أولاً ثم الانتقال إلى صنع مجموعات أكبر.

ماذا نحتاج؟

وعاء خلط كبير

من 5 إلى 7 أكواب من رمل اللعب

كوب من نشاء الذرة

ملعقة كبيرة من صابون الأطباق

كوب من الماء

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي

الخطوات لمتابعة:

من المهم للغاية أن يجف الرمل تماماً. لذلك، نتأكد من تركه بالخارج لفترة من الوقت قبل البدء في الإجراء. يمكن أيضاً خبز الرمال لبضع ساعات على درجة حرارة منخفضة قبل تجفيفها. هذا من شأنه أن يجعل الرمال خشنة.

نخلط رمل اللعب الجاف ونشا الذرة في وعاء كبير. نستخدم اليدين فسيكون خياراً أفضل.

اخلطي كوباً من الماء مع ملعقة كبيرة من صابون الأطباق. قلبي الخليط حتى يصبح فقاعات.

صبي الخليط ببطء على الرمل مع التحريك المستمر. لا تضيفي كل الماء ومزيج صابون للأطباق دفعة واحدة؛ أضيفيه تدريجياً حسب الحاجة للحفاظ على التناسق.

أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، فله خصائص مضادة للبكتيريا تمنع الرمل ونشا الذرة من التلف.

يمكنك دائماً إضافة المزيد من الماء وصابون الأطباق.

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الرمال الحركية الملونة

تخبرك هذه الوصفة بكيفية تلوين الرمال الحركية. لذا احتفظي ببعض أصباغ طعامك. سيحب أطفالك هذا لأنهم ينغمسون في اللعب الخيالي مع القلاع الرملية. سوف يجذب اللون الزاهي الأطفال ويبقيهم مشغولين به لساعات.

ماذا نحتاج؟

3 إلى 5 أكواب من الرمل الأبيض

2 ملعقة كبيرة من نشاء الذرة

2 ملعقة كبيرة من صابون الأطباق

كوب من الماء

لون طعامك المفضل!

الخطوات للمتابعة:

تأكدي من أن الرمل جاف تماماً. يمكنك تجفيف الرمال الحركية لبضع ساعات أو خبزها على 120 درجة لبضع ساعات. سيضيف خبز الرمل قبل تجفيفه إلى قوام الرمال الحركية.

بمجرد زوال الرطوبة الموجودة في الرمال، أضيفي نشا الذرة إلى الرمل واخلطيه جيداً. تأكدي من عدم وجود كتل.

في وعاء منفصل، اخلطي ملعقة كبيرة من صابون الأطباق وكوب من الماء وقلبي جيداً. استمري في التقليب حتى ترى فقاعات. يمكنك إضافة ملعقة ثانية من صابون الأطباق إذا لزم الأمر.

الآن، للجزء الملون! أضيفي بضع قطرات من عامل تلوين الطعام إلى خليط الفقاعات وحركيه جيداً.

يمكنك الآن إضافة محلول الصابون الملون إلى مزيج نشا الذرة والرمل. صبي المحلول بحذر بيد واحدة مع التقليب المستمر لمزيج الرمل باليد الأخرى.

الرمل الحركي مع النشا السائل

رمل متحرك أبيض

هذه الوصفة بسيطة وأقل فوضوية وأرخص بكثير من الوصفة الأخرى. رغم أنها قد لا تكون الرمل الحركي المثالي لطفلك، إلا أنها لزجة، ويحب الأطفال السلايم، أليس كذلك؟ إذا لم ينجح الأمر، جربي الحبوب ذات الأحجام المتنوعة. ضعي في اعتبارك إضافة النشا السائل بنسب صغيرة وببطء.

ماذا نحتاج؟

وعاء خلط كبير

من 5 إلى 7 أكواب من رمل اللعب

100 جرام من الغراء الصافي

كوب نشاء سائل

الخطوات للمتابعة:

لإزالة الرطوبة الزائدة من الرمال، اخبزيها في الفرن لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات عند 120 درجة.

يُسكب الصمغ والنشا السائل في وعاء ويخلط جيداً.

إذا كان الخليط متماسكاً، أضيفي المزيد من النشا السائل، بضع ملاعق صغيرة في المرة، واستمري في تقليب الخليط.

عند الوصول إلى القوام السائل المطلوب، أضيفي رمل اللعب إلى خليط الغراء والنشا السائل، وملعقة في كل مرة، واستمري في الخلط.

رمل اللعب القابل للتشكيل

رمل متحرك

إذا كنت تريدين رملاً ناعم الملمس، فجربي هذه الوصفة الرملية الحركية القابلة للتشكيل مع الدقيق. إنه يشعر بالبلل عندما لا يكون كذلك حقاً ويمكن تشكيله بسهولة. رمل اللعب خالٍ من الكيماويات ويمكن تخزينه في أي حاوية مناسبة.

ماذا نحتاج؟

5 أكواب من رمل اللعب

3 أكواب طحين لجميع الأغراض

كوب من الزيت النباتي (زيت جوز الهند مفيد أيضاً)

خطوة للمتابعة:

امزجي رمل اللعب والدقيق متعدد الأغراض في وعاء. أضيفي بضع ملاعق كبيرة من الدقيق في كل مرة، وتأكدي من كسر أي تكتلات.

بعد الخلط جيداً، يُضاف الزيت (نحو نصف كوب) إلى الخليط ويُعجن.

استمري في إضافة الزيت حتى يتم الوصول إلى القوام المطلوب.

كريم حلاقة بالرغوة

هذا هو أفضل رمال حركية للأطفال إذا كنت تبحثين عن رفع حواسهم. تشتمل رغوة الرمل الحركية على مكونين فقط. قد لا ينتج الرمل أنعم ولكنه يعطي تجربة حسية رائعة. سيحب طفلك بالتأكيد الملمس الرغوي.

ماذا نحتاج؟

3 أكواب من رمل اللعب

علبة واحدة من كريم الحلاقة، نحو 250 جراماً

الخطوات للمتابعة:

اعصري كريم الحلاقة وأضيفيه إلى الرمل في وعاء متوسط ​​الحجم.

استخدمي يديك فهي أفضل طريقة وأكثرها متعة لخلط هذين المكونين. ستلاحظين أن الرمل يمتص الرغوة بمجرد أن يبدأ العجن.

إذا أصبحت العملية شديدة الفوضى، يمكنك محاولة خلط المكونات في أجزاء.

انطلقي وابدئي في صب الرمل وبناء القلاع الرملية، أو أضيفي المزيد من كريم الحلاقة واستمتعي بالرغوة لفترة أطول.