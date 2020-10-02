مشروبات تنشط الذهن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - تحتوي العديد من المشروبات على مركبات طبيعية منشطة للذهن، كما تحتوي بعض المشروبات على مضادات الأكسدة أو البروبيوتيك التي قد تدعم وظائف العقل، وفيما يلي 7 مشروبات تعزز صحة الدماغ وتنشط الذهن.

القهوة

تعتبر القهوة أكثر المشروبات المنشطة للذهن استهلاكا، وتحتوي على الكافيين ومركبات أخرى مثل حمض ”الكلوروجينيك“ المضاد للأكسدة الذي قد يؤثر على العقل أيضا.

ووجدت إحدى المراجعات أن الكافيين قد يحسن التركيز واليقظة والذاكرة بجرعات 40-300 مجم، بما يعادل 3 أكواب من القهوة.

وتحمي القهوة أيضا من مرض الزهايمر وعلاجه، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات.

الشاي الأخضر

يضم الشاي الأخضر مركبين هامين منشطين للذهن، وهما ”الثيانين“ و“الإيبيجالوكاتشين جاليت“، وأشارت الدراسات إلى أن ”الثيانين“ يعزز الاسترخاء ويحسن الانتباه، ووجدت مراجعة لـ21 دراسة بشرية أن الشاي الأخضر يدعم التركيز والانتباه والذاكرة.

كما يمتلك ”الإيبيجالوكاتشين جاليت“ آثارا مفيدة على العقل ومكافحة الأمراض التنكسية العصبية.

عصير البرتقال

يقدم عصير البرتقال فوائد عديدة للأعصاب، بالإضافة إلى محتواه الغني بفيتامين سي، ووجدت مراجعة لـ50 دراسة أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين سي في الدم يتمتعون بذاكرة ولغة أفضل من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.

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عصير التوت

يعد التوت الأزرق غني بمركبات ”البوليفينول“، التي تقوي الدماغ، ووجدت مراجعة أجريت على ما يقرب من 400 شخص التأثير الإيجابي على المدى القصير والطويل لتناول التوت.

العصائر الخضراء

يجمع العصير الأخضر بين الفاكهة والخضار، فيمكن إعداده عن طريق الخضر الورقية الداكنة مثل اللفت أو السبانخ والخيار والتفاح الأخضر والأعشاب والليمون وقد تحتوي العصائر الخضراء أيضا على مكونات مثل الأفوكادو أو الزبادي أو مسحوق البروتين أو الموز لإضافة الدسم والعناصر الغذائية.

ويمتلك هذا المشروب إمكانات تعزيز الدماغ، حيث تحتوي هذه المشروبات على فيتامين سي ومضادات الأكسدة المفيدة الأخرى.

عصير البنجر

يعمل البنجر (الشمندر) على تعزيز أكسجة الخلايا وتحسين تدفق الدم، وقد يلعب أكسيد النيتريك الموجود في البنجر دورا في مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والتعلم واتخاذ القرارات المتقدمة.

شاي الأعشاب

قد تمتلك بعض أنواع الأعشاب تأثيرات قوية على الدماغ، وتشمل الميرمية، التي تمتلك فوائد مذهلة على الذاكرة والمزاج، ونبات الجنكة بيلوبا، حيث وجدت مراجعة على أكثر من 2600 شخص أن هذا النبات قد يخفف من أعراض مرض الزهايمر والتدهور المعرفي.

إلى جانب نبات ”عبعب منوم“، إذ تحمي هذه العشبة الشعبية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، إضافة إلى الجينسنغ، الذي يمتلك خصائص الحماية العصبية وتعزيز وظائف المخ، بحسب “ارم نيوز”.