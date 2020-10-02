تحتوي على الغبار وضارة بالبيئة .. لهذه الأسباب أكياس الشاي الأخضر خطرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا مشروب يضاهي الفوائد الصحية المتواجدة في الشاي الأخضر، إذ يعتبر من أفضل المشروبات المضادة للأكسدة، كما لديه فعالية كبيرة في حرق الدهون، ويخفف الصداع والتوتر، ومفيد للجهاز الهضمي بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.

ورغم فوائده الجمة، لكن قد تكن أكياس الشاي الأخضر ضارة للصحة والبيئة في آن معاً.

فيما يلي 4 أسباب تجعلك تتوقف عن استخدام أكياس الشاي الأخضر على الفور، بحسب ما ورد في صحيفة “إنديان إكسبرس”:

تحتوي على محتوى أقل من مضادات الأكسدة

مادة إبيغالوكاتيشن، هي مادة كيميائية تعطي الشاي الأخضر خصائصه المضادة للأكسدة وتساعد على إنقاص الوزن. لكن دراسة أجرتها جامعة أوليفيريا في عام2012 أكدت وجود مستوى منخفض من من هذه المادة في أكياس الشاي المسوقة. وأكدت الدراسة وجود1.09 إلى2.29 ملجم من مادة إبيغالوكاتيشن في كل كيس شاي أخضر وهو أقل بكثير من الكمية الفعالة لإنتاج النشاط العلاجي المضاد للأكسدة.

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تحتوي على الغبار والأعشاب

أوراق الشاي الموجودة في أكياس الشاي صغيرة جدًا لأن عملية التعبئة والتغليف تتضمن تقطيع الأوراق إلى جزيئات صغيرة. تتراوح هذه الجسيمات من0.2 إلى 1.5 ملم والتي بدورها تنتج الكثير من الغبار. ونتيجة لذلك، تتفاعل مركبات الشاي مع الرطوبة والأكسجين، مما يؤدي إلى فقدان جودتها بسرعة.”

ضارة بالبيئة

أكياس الشاي مصنوعة من البلاستيك، ونتيجة لذلك لا تتحلل وتشكل تهديدًا للبيئة. وفقاً للجنة التدقيق البيئي الأمريكية، تعتبر أكياس الشاي مصدراً رئيسياً لتلويث نظام المياه لدينا بسبب المكونات غير القابلة لإعادة التدوير.

الجزء المدبّس من كيس الشاي قد يكون مضراً

هل لاحظت كيف يتم تدبيس كيس الشاي مع الخيط ؟ عندما تغمس الكيس بشكل متكرر في كوب الماء، يمكن للدبوس الأساسي أن يضفي طعماً معدنياً خفيفاً على الشاي. هذا ليس خطيراً فحسب، بل يفسد أيضًا فعالية الشاي.