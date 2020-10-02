هكذا تفرق بين الجفاف الطبيعي وبين الجفاف الناجم عن السكري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

يخلط العديد من الأشخاص بين الجفاف الطبيعي الذي لا يدعو للقلق وبين الجفاف الناجم عن مرض السكري، وغالبا ما تكون الأعراض متشابهة لا سيما بالنسبة للعطش الشديد.

يُعرف العطش المفرط باسم العطاش، وهو علامة كلاسيكية لمرض السكري من النوع 2، وقد يكون ناجماً أيضاً عن الإصابة بالجفاف وفقدان السوائل، لذا لا بد من أن نتعرف على أعراض الجفاف لدى مرضى السكري، لكي نستطيع التفريق بين الحالتين.

أين يتم تخزين الماء في الجسم؟

بحسب الخبراء، فإن ثلث المياه التي يخزنها الجسم تكون في الدم وبين الخلايا، في حين يتم تخزين ثلثي المياه داخل الخلايا. ويمكن للجفاف أن يؤثر على العديد من وظائف الجسم، مثل درجة حرارة الجسم، وتنظيم الهرومات، وتحفيز نفقات الطاقة، وسماكة الدم، ورطوبة الجلد، وطول عمر الخلية، والصحة الهضمية، وتغذية الحبل الشوكي والدماغ والعينين، والتخلص من النفايات.

وعادة ما يفقد الجسم الماء من خلال التنفس والتعرق والبول والبراز، لذا لا بد من الحصول على كميات كافية من الماء يومياً.

كيف يشعر الإنسان بالعطش؟

Advertisements

في الدماغ، تقيس المستقبلات كمية المياه في الدم، وتطلق هرموناً يسمى فاسوبريسين، إذا كانت كميات المياه قليلة في الدم. يعمل فازوبريسين على الاحتفاظ بالمياه في الكلى وإثارة الشعور بالعطش.

وينصح الخبراء بمراقبة لون البول لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجفاف، فإذا كان اللون أصفراً باهتاً فهذا يعني بأن جسمك يتمتع بالرطوبة الكافية، أما إذا كان أصفراً داكناً، فهذا يعني بأنك بحاجة لتناول المزيد من الماء. وكلما كان لون البول داكناً، كلما زادت نسبة الجفاف في الجسم.

كيف يحدث الجفاف لدى مرضى السكري؟

أوضح الخبراء أنه في حال الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يحدث الجفاف بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتعمل الكلى لوقت إضافي في محاولة لإزالة السكر الزائد في الدم.

أثناء القيام بذلك (عن طريق البول)، يتم إفراز السوائل من أنسجة الجسم أيضاً، وهذا يجعلك تشعر بالعطش المستمر، الذي يكون عادة مصحوباً بزيادة التبول.

تشمل العلامات الأخرى لمرض السكري من النوع 2 فقدان الوزن غير المبرر، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبة التئام الجروح، ووخز اليدين والقدمين، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.