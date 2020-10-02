شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف تمتع الأطفال والشباب بإمكانية أكبر لنقل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص في الهند ممن تعرضوا لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ، أن استمرار انتشار الفيروس مدفوع بنسبة صغيرة فقط من المصابين، علاوة على ذلك ، وُجد أن الأطفال والشباب هم أكثر أهمية في نقل الفيروس - خاصة داخل الأسرة - مما حددته الدراسات السابقة ، وفقًا لورقة بحثية أعدها باحثون من الولايات المتحدة والهند نُشرت في 30 سبتمبر في مجلة Science

وعمل باحثون من معهد برينستون البيئي (PEI) وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا - بيركلي مع مسؤولي الصحة العامة في ولايتي تاميل نادو وأندرا براديش جنوب شرق الهند، لتتبع مسارات العدوى ومعدل الوفيات عند 575،071 فردًا تعرضوا للإصابة إلى 84،965 حالة مؤكدة من SARS-CoV-2. وتعد أكبر دراسة لتتبع الاتصال - وهي عملية تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب - يتم إجراؤها في العالم لأي مرض.



الاطفال وانتشار كورونا

وقال الباحث الرئيسي، إن الورقة هي أول دراسة كبيرة تلتقط المدى الاستثنائي الذي يتوقف فيه COVID-19 على "الانتشار الفائق" ، حيث تقوم نسبة صغيرة من السكان المصابين بنقل الفيروس إليه لمزيد من الناس، ووجد الباحثون أن 71٪ من الأفراد المصابين لم يصيبوا أيًا من المخالطين لهم ، في حين أن 8٪ فقط من الأفراد المصابين يمثلون 60٪ من الإصابات الجديدة.

وأضاف: "تقدم دراستنا أكبر دليل تجريبي على الانتشار الفائق الذي ندركه في أي مرض معدي".

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وتوفر النتائج نظرة ثاقبة حول انتشار COVID-19 في بلدان مثل الهند - التي شهدت أكثر من 96000 حالة وفاة من COVID-19 - التي لديها معدل مرتفع من السكان ذوي الموارد المحدودة ، حسبما أفاد الباحثون.

ووجد أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند حدثت ، في المتوسط ​​، بعد 6 أيام من دخول المستشفى مقارنة بمتوسط ​​13 يومًا في الولايات المتحدة. أيضًا ، تتركز الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا ، وهو أصغر بقليل من السكان المعرضين للخطر الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، ذكر الباحثون أيضًا أن أول دليل واسع النطاق على أن تنفيذ إغلاق على مستوى الدولة في الهند أدى إلى انخفاض كبير في انتقال الفيروس التاجي.

ووجد الباحثون أن فرص نقل الشخص المصاب بفيروس كورونا ، بغض النظر عن عمره إلى شخص قريب ، تتراوح بين 2.6٪ في المجتمع إلى 9٪ في الأسرة، ووجد الباحثون أيضا أن الأطفال والشباب - الذين يشكلون ثلث حالات COVID - كانوا على وجه الخصوص مفتاح نقل الفيروس في المجموعات السكانية حدودة الموارد.

وقال: "الأطفال هم أجهزة إرسال فعالة للغاية في هذا الوضع ، وهو أمر لم يتم إثباته بشكل ثابت في الدراسات السابقة". "وجدنا أن الحالات المبلغ عنها والوفيات كانت أكثر تركيزًا في الأفواج الأصغر سنًا مما توقعنا بناءً على الملاحظات في البلدان ذات الدخل المرتفع".

ووجدت الدراسة أن الأطفال والشباب كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من المرضى في سنهم. بشكل عام ، زادت جهات الاتصال من نفس العمر في جميع الفئات العمرية بشكل كبير من فرصة الإصابة ، حيث تتراوح احتمالية الإصابة بفيروس كورونا من جهات اتصال منخفضة إلى عالية الخطورة من 4.7 إلى 10.7٪ ، على التوالي.