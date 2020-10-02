فائدة جديدة للقهوة.. تمنع تطور مرض عصبي خطير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن علماء من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن القهوة تحد من تطور مرض باركنسون "الشلل الرعاش" حتى لدى الأشخاص المعرضين وراثياً للمرض.

وشملت الدراسة 188 شخصاً مصاباً بمرض باركنسون و180 آخرين أصحاء، وكان في كل مجموعة أشخاص لديهم طفرة في جين "LRRK2" الذي يساهم في تطور المرض عند حدوث بعض التغيرات فيه.

وقارن العلماء نسبة الكافيين في دم الأشخاص، وكذلك المواد والكمية التي ينتجها الجسم أثناء امتصاصه، وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون لديهم تركيز أقل من الكافيين بنسبة 76% مقارنة مع الأصحاء، وفقاً لموقع "EurekAlert" .

وأشاروا إلى أنه ليس من الممكن حتى الآن التأكيد أن القهوة تساعد الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالمرض على تجنبه، موضحين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، على الرغم من أن النتائج تبدو واعدة.