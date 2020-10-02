غرائب كورونا.. دراسة تفجر مفاجأة حول بلازما المتعافين

رجحت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد الموجودة في بلازما دم المتعافين تختفي بسرعة بعد 3 أشهر من بداية ظهور الأعراض.

وتابع الباحثون مجموعة صغيرة من متعافي "كوفيد-19" كانوا قد تبرعوا بدمائهم، ووجدوا أن الأجسام المضادة التي تكونت لديهم قلت بعد 3 أشهر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلاوة على ذلك، تراجعت مستويات نصف الأجسام المضادة التي يمكن اكتشافها مجددًا بعد 3 أسابيع أخرى.

وقال الفريق الذي يعمل بأحد مراكز تبرع الدم في مقاطعة كوبيك الكندية إن نتائجهم ترجح أنه كلما تم جمع البلازما في وقت مبكر بعد تعافي مريض كورونا كان ذلك أفضل.

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وأضاف أن الدراسات التي تستخدم فحوصات الأجسام المضادة لتحديد أعداد المتعافين من الفيروس ربما لا تبين العدد الحقيقي.

وأوضحت مؤلفة الدراسة، الدكتور رينيه بازين، من مركز التبرع بالدم الكندي، أن هذا البحث هو من أول الدراسات التي توضح أن المرضى المتعافين من فيروس كورونا الجديد يمكن لنتائجهم التغيير من إيجابية للمصل إلى سلبية.

وهذا يعني أن المرضى يسجلون نتائج إيجابية لوجود أجسام مضادة لفيروس كورونا، وبعد مرحلة ما، تختفي الأجسام المضادة التي يمكن اكتشافها.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الدراسة نشرت في دورية "بلود/Blood"، وبحث فيها العلماء بيانات 15 من المتبرعين ببلازما الدم.