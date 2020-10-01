شكرا لقرائتكم خبر عن عقار ريجينيرون لعلاج كورونا يقلل مستويات الفيروس ويحسن الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع CNN الإخبارى أن كوكتيل ريجينيرون Regeneron التجريبى المكون من جسمين مضادين قلل من مستويات الفيروس وحسن الأعراض لدى مرضى كورونا COVID-19 غير المقيمين فى المستشفى، مما يعزز فرصه فى أن يصبح علاجًا للمرض الذى قتل أكثر من مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.

وقال جورج يانكوبولوس، كبير المسئولين العلميين في ريجينيرون "نأمل أن تدعم هذه البيانات الموافقة على استخدام الطوارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية".

ويمكن للهيئة الأمريكية FDA أن تأذن باستخدام الدواء فى حالات الطوارئ قبل استكمال مراجعته للحصول على موافقة رسمية.

وتتم أيضًا دراسة علاج ريجينيرون REGN-COV2 للاستخدام فى المرضى فى المستشفيات، وللوقاية من العدوى لدى الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس كورونا COVID-19.

وقالت الدكتورة جين مارازو، مديرة قسم الأمراض المعدية في جامعة ألاباما في برمنجهام، لشبكة CNN، إن النتائج شملت 275 مريضًا فقط من بين 1000 مريض سجلوا في هذه التجربة بالذات ، لكنها تبدو واعدة جدًا.

وأكدت الشركة أن العلاج أظهر أيضًا اتجاهات إيجابية في تقليل الزيارات الطبية للمرضى، الذين لم يكن أى منهم مريضًا بدرجة كافية لدخول المستشفى فى بداية التجربة، كانت الأرقام الواردة فى هذا الإصدار المبكر للمعلومات صغيرة، ولم تتم مراجعة البيانات من قبل الأقران بعد.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن البيانات تؤكد صحة العلاج كبديل علاجى للاستجابة الطبيعية للفيروس.

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وأضافت مرازو أن ما يميزه هو أن الدراسة ميزت المرضى باستجاباتهم المناعية قبل العلاج وحددت من استفاد منها وما لم يستفيد منها.

وقال يانكوبولوس إنه من أجل استخدام كوكتيل ريجينيرون REGN-COV2 في مجموعة المرضى المدروسة فى الأشخاص المصابين بفيروس كوروناCOVID-19 الخفيف إلى المتوسط ستكون هناك حاجة إلى اختبارات تشخيصية روتينية، وقال إن الاستخدام العلاجي سيعتمد على توفر أدوات التشخيص الصحيحة".

وأظهرت نتائج التجارب لأول 275 مريضًا، تأثيرا أكبر في المرضى الذين لم يخلقوا مستويات عالية من الأجسام المضادة الخاصة بهم ضد الفيروس، وقالت شركة ريجينيرون، إن هذا يشير إلى أن الكوكتيلREGN-COV2 ، يمكن أن يساعد المرضى الذين لا يكون جهاز المناعة لديهم قويًا بما يكفي لمكافحة الفيروس، موضحة، أن الدواء جزء من فئة من العلاجات بالتكنولوجيا الحيوية المعروفة باسم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، تستخدم العديد من الشركات هذه التقنية لتصنيع نسخ من الأجسام المضادة البشرية لفيروس كورونا الجديد.

تعتقد شركة Regeneronأن تركيبة الأجسام المضادة المزدوجة ستحد من قدرة الفيروس على الهروب من الكشف والهجوم.

وقال الموقع، اختبرت Regeneron جرعتين مختلفتين من REGN-COV2 في مجموعتين من المرضى، وقد أظهرت النتائج أن ريجينيرون" REGN-COV2 " قلل بسرعة من مستويات الفيروس لدى المرضى بالإضافة إلى ذلك، كان لدى المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من فيروس كورونا في بداية التجربة انخفاضات أكبر في الحمل الفيروسي باستخدام REGN-COV2، والذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد.

منحت الحكومة الأمريكية في يونيو لشركة ريجينيرون Regeneronعقد توريد بقيمة 450 مليون دولار لما يصل إلى 300 ألف جرعة من كوكتيل الأجسام المضادة.

ووافقت شركة الأدوية السويسرية روش"Roche " الشهر الماضي على زيادة القدرة التصنيعية الإجمالية لكوكتيل ريجينيرون لـ REGN-COV2 بما لا يقل عن ثلاث أضعاف ونصف، بموجب الاتفاق، سيتولى Regeneron مبيعات الولايات المتحدة للعلاج، وستكون شركة روش Roche مسؤولة عن بقية العالم.