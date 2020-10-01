شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول جرعة من لقاح معزز يحمى من 4 أمراض لتطعيم الأطفال بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Sanofi Pasteur India عن إطلاق لقاح معزز للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة، ويوفر اللقاح المعزز الحماية من أربعة أمراض رئيسية "الدفتيريا والسعال الديكى والكزاز وشلل الأطفال".

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قالت شركة الأدوية البيولوجية، فى بيان، إن عقار تتراكسيم يجمع بين أربعة لقاحات في واحد، ما يقلل من عدد الحقن ويزيد الراحة ويحسن الامتثال للتطعيم للأطفال، ويقلل من قلق الوالدين نظرًا لأن المناعة ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي تتضاءل بمرور الوقت، فمن المهم ضمان الحماية اللازمة من خلال مواكبة التطعيمات المعززة.

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اللقاح الذى يحتوى على جرعة كاملة من المستضدات يحفز الاستجابة المناعية الكافية مع قدرة تحمل أفضل، هذا يضمن حصول الأطفال في سن ما قبل المدرسة على اللقاح المناسب مع محتوى المستضد المناسب في الوقت المناسب ولديهم حماية مستدامة ضد المرض.

ويستخدم هذا اللقاح حاليًا أطفال المدارس فى أكثر من 100 دولة، مع توزيع 63 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم.

اللقاحات المعززة مصممة لتعزيز المناعة المكتسبة أثناء التطعيم السابق، حيث تعمل بمثابة تذكير لجهاز المناعة لدى الطفل، ويمكنه أيضًا إيقاف انتشار العدوى إلى أشقائهم وأجدادهم، ما يجعل من المهم الحفاظ على جداول التطعيم لمرحلة ما قبل المدرسة.