نصائح للوقاية من أمراض الخريف.. الاكتئاب أبرزها

فصل الخريف هو أكثر فصول السنة المرتبطة بالعديد من الأمراض الفيروسية، والتأثير على الجهاز المناعي، مما يعرض الإنسان إلى العدوى السريعة وخاصة الأطفال وكبار السن، ومن يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، وهذا ناتج لأن فصل الخريف يحدث به العديد من التغيرات في درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، مما يؤثر على المناعة وعملية التمثيل الغذائي.





أمراض فصل الخريف ونصائح للوقاية منها

نزلات البرد والإنفلونزا

عادة ما يصاب الكثيرون بالإنفلونزا والبرد في فصل الخريف الناتج عن التغير في درجات الحرارة وانتشار الفيروسات والجراثيم مما يتسبب في انتشار العدوى، وتشمل أعراض البرد والإنفلونزا: السعال، والعطس، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع، والحمى.

نصائح للوقاية من البرد والإنفلونزا

يجب الحرص على غسل اليدين بشكل متكرر طوال اليوم وخاصة قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

تناول الغذاء الصحي المتوازن.

النوم جيدا وهذا لأن النوم يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

عند العطس أو السعال يجب عليك تغطية الأنف والفم.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة منعا لانتقال الفيروسات.

تهوية المنزل جيدا، للحماية من الإصابة بالسعال.

التعرض إلى أشعة الشمس والتي تساعد على الحماية من الأمراض.

التهاب الحلق

من أكثر الأمراض المنتشرة في فصل الخريف وهذا للتغيرات المناخية، وقد تكون أحد أعراض البرد أو الإنفلونزا، ومن أعراض التهاب الحلق الصعوبة في البلع، تغير الصوت، فقدان الشهية، آلام في العضلات واحتقان بالأنف.

نصائح للوقاية من التهاب الحلق

غسل اليدين جيدا.

تجنب الأماكن المزدحمة.

عدم مشاركة الأطعمة والمشروبات في الأواني مع الآخرين.





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التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية يحدث بسبب الالتهاب في الأنسجة التي تبطن الجيوب الأنفية والتجاويف الموجودة حول ممر الأنف، والتي تحدث نتيجة الطقس البارد وتشمل أعراضها وجود إفرازات أنفية، حدوث رفة تحت العين، الشعور بالألم في الأسنان والإصابة بالحمى.

نصائح للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

تناول الكثير من السوائل خلال اليوم مما يقلل من إفرازات الأنف.

ترطيب الأنف باستخدام بخاخات تحتوي على محلول ملحي.

الابتعاد عن الروائح التي تزيد من الحساسية مثل العطور.

الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها أتربة.

تجنب التدخين والأماكن التي يوجد بها المدخنون.

التهاب الأذن

تحدث التهابات الأذن الوسطى في فصل الخريف، وقد تكون من أعراض لأمراض مثل البرد والإنفلونزا والحساسية، وتنتشر التهابات الأذن بين الأطفال بشكل أكبر، ومن أعراضها الألم في الأذن ووجود إفرازات، والإصابة بالإسهال والقيء والشعور بالتعب.

نصائح للوقاية من التهاب الأذن

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحرص على النظافة الشخصية.

الابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها المدخنون.

تجنب وضع الأعواد القطنية داخل الأذن.





الاكتئاب الموسمي

من الاضطرابات النفسية التي يصاب بها بعض الأشخاص في فصل الخريف، وتكون من أعراضها الميل إلى الحزن، الشعور بالتعب والإعياء، وقد يتعرض المصاب بها إلى الزيادة في الوزن، كما يتعرض إلى الصعوبة في التركيز، والرغبة في النوم لفترات طويلة، والشعور بالوحدة.

نصائح للوقاية من الاكتئاب الموسمي

الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

تناول الغذاء الصحي المتوازن والمكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د.

ممارسة الأنشطة الاجتماعية التي تساعدك على التخلص من الاكتئاب الموسمي.

حساسية الجهاز التنفسي

انتشار الجراثيم في فصل الخريف تعتبر من أكثر المسببات للإصابة بالحساسية، والتي تكون من أعراضها السيلان في الأنف، الحكة في الحلق والجيوب الأنفية، العطس المستمر، الصداع، التهاب الحلق، الشعور بالإعياء والسعال.

نصائح للوقاية من حساسية الخريف