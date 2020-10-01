شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «صحة النواب»: لقاح «كورونا» سيكون أسرع مصل في تاريخ الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه في حال اعتماد لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل عام من تفشي الوباء، الذي ظهر في ديسمبر من العام الماضي، سيكون أسرع مصل في تاريخ الفيروسات، وأضاف: «هناك سباق مع الزمن لإيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن».

وتابع «أبوالعلا»، خلال بث مباشر للنائب، عبّر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أن سباق لقاحات فيروس كورونا ما زال مستمرا حتى وصل حتى الآن إلى ١١ مصل على مستوى العالم في المرحلة الثالثة وتتم التجارب على آلاف من البشر، مشيرا إلى أن هناك ٥ أمصال تم طرحها في الأسواق وتحديدا في روسيا والصين.

وبشأن الأوضاع في مصر، قال «أبوالعلا»، إن «علينا أن نتوقع الأسوأ في المرحلة المقبلة حتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، لاسيما في ظل حالة الاستهتار التي بدأت تظهر بصورة كبيرة».

وشدد «أبوالعلا» على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية متمثلة في أرتداء الكمامات والاهتمام بالنظافة ومراعاة التباعد الجسدي هو السبيل في منع تفشي الفيروس من جديد مثلما حدث في بعض دول أوروبا.