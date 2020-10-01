خبراء يحذرون من كثرة تناول مشروب الماء والليمون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 4:49 مساءً

بعتبر شراب الماء والليمون – الحامض- من أكثر المشروبات الصحية التي تدخل في الأنطمة الغذائية لما لها فائدة في تسهيل عملية الهضم وحرق الدهون، وغالبا يتم شرب الماء والليمون صباحا، لكن مؤخرا حذر الأطباء من شربه بكثرة.

ويساعد شراب الماء والليمون المعدة في عملية الهضم وتنشيط عمل المعدة والأمعاء، كما ينقي الكبد· ويحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين “سي” الذي يساعد في تقوية مناعة الجسم. كما يحتوي الماء والليمون على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقي من الدوخة والغثيان.

يعد ماء الليمون من المشروبات المهمة لصحة الإنسان، لما يحتويه على عناصر غذائية تساعد في منع الجفاف والهضم وفقدان الوزن.

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ورغم الفوائد المتعددة لماء الليمون، إلا أن خبراء حذروا من كثرة تناوله، بحسب ما نشره موقع “بزنس إنسايدر”.

وحذر الخبراء من التعرض لكميات مفرطة من الليمون بسبب الحموضة الشديدة، والتي قد تسبب تآكل مينا الأسنان.

كما يمكن أن يسبب التناول الكثير لماء الليمون تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي، والارتجاع الحمضي، بالإضافة إلى حرقة المعدة والغثيان والقيء.

وأكد الخبراء أن وضع شرائح الليمون في الماء، يسبب الكثير من الأمراض، لاحتوائها على العديد من الجراثيم.

وتوصل العلماء إلى أن الحموضة الموجودة في ماء الليمون تتسبب في حدوث تقرحات أو تفاقمها، وقد تؤدي أيضا إلى الصداع النصفي.