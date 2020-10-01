شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تحجب الإعلانات التي تشكك بمصداقية الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حظرت شركة فيسبوك الإعلانات على موقعها الإلكترونى، وخدمة مشاركة الصور والفيديو على «إنستجرام»، التي تدعى انتشار احتيال في التصويت، أو تشير إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستكون غير صالحة، أو تهاجم أي طريقة للتصويت.

وأعلنت الشركة القواعد الجديدة في منشور، إضافة إلى القيود السابقة على الادعاءات المبكرة للفوز في الانتخابات.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من استخدام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أول مناظرة تليفزيونية مع المنافس الديمقراطى جو بايدن لتضخيم مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر ستكون «مزورة».

كان ترامب ينتقد بشكل خاص بطاقات الاقتراع عبر البريد، واستشهد بعدد من الحوادث الصغيرة غير ذات الصلة ليقول إن الاحتيال كان يحدث بالفعل على نطاق واسع.