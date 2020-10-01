شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يبتكر أول كرسي محركات ذكي في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتكر عالم مصري أول كرسي محركات ذكي في العالم يعمل بالمجال المغناطيسي بشكل يجعل عملية الإنتاج مستمرة.

وقال العالم المصري الدكتور على الشافعي، الرئيس السابق لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وصاحب الاختراع، للوكالة الالمانية، اليوم الخميس، إن المنتج سيكون أول تكنولوجيا محركات في العالم تنتج من مصر وإفريقيا وسيدر دخلا سنويا ضخما.

وأضاف أن الاختراع حصل على الجائزة الكبرى في الدورة السادسة لجائزة الابتكار المرموقة لإفريقيا وهي من أهم الجوائز العالمية، لافتا إلى أن فكرة الاختراع تعتمد على تغيير خصائص كرسي التحميل لأي محرك وذلك من خلال قيام المجال المغناطيسي بتعويض أي عطل مفاجئ.

الدكتور علي الشافعي يبتكر أول كرسي محركات ذكي في العالم

وأشار الشافعي، الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أنه يمكن من خلال الاختراع التحكم في وقت توقيف الماكينة بما يناسب خطة العمل بشكل يجعل عملية الإنتاج مستمرة.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من الاختراع في محركات مولدات الكهرباء لأنه مهم جدا، كاشفا عن عروض من شركات عالمية ترحب بالاختراع وتؤيد تنفيذه.

وأكد الشافعي أن هذا الاختراع يعتبر ضمن اقتصاد الأفكار والابتكارات التي حققت طفرات اقتصادية للدول المتقدمة، متمنيا خروج المشروع من إطار المعمل إلى السوق العملية وتنفيذه في مصر.

Advertisements