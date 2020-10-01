الموز يساعد في تقوية الجهاز العصبي

الخميس 1 أكتوبر 2020

أعلنت ناتاليا بوجاتشيوفا، اختصاصية التغذية الروسية، أن التناول المنتظم للموز باعتدال له تأثير إيجابي على عمل القلب ويقوي الجهاز العصبي.



وأشارت إلى أن الموز يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والنحاس، مؤكدة أن هناك حاجة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم لعمل القلب بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنهما يشاركان في تنظيم ضغط الدم، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت أن النحاس يساعد في تخليق الهيموجلوبين والكولاجين، ويؤثر أيضًا على إزالة السموم من المواد الضارة، كما أن المنجنيز مهم لاستجلاب الطاقة.

ويحتوي الموز أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين ب 6 - البيريدوكسين.

Advertisements

وأوضحت بوجاتشيوفا في مقابلة مع وكالة أنباء موسكو أن "هذا الفيتامين مهم لصحة الجهاز العصبي وتكوين الدم والحماية المضادة للأكسدة".

ونصحت خبيرة التغذية بتناول الموز غير الناضج قليلاً لأنه غني بالنشا المقاوم والبكتين والألياف، ومفيد للحفاظ على صحة الأمعاء، وكذلك لتصلب الشرايين والسكري.

وحثت على الالتزام بالاعتدال في تناول هذه الفاكهة، حيث تتضمن نحو 40 جراما من الكربوهيدرات.

ويحتوي الموز الأصفر على فركتوز وجلوكوز أكثر، ويقلل الشعور بالجوع، ويمكن للأشخاص الذين لديهم نمط حياة غير نشط ويعانون من زيادة الوزن تناول موزة واحدة في اليوم مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع دون الإضرار بالجسم، والرياضيين من 2 إلى 3 موزات في اليوم.