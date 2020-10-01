خطر متلازمة إعادة التغذية.. الأسباب والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متلازمة إعادة التغذية هي حالة مرضية تنتج عن محاولة إعادة إدخال الطعام للمريض بعد تعرضه لسوء التغذية، أو عدم تناول الطعام لوقت طويل، وقد يصاب به من يلجأون أيضا إلى الحمية الغذائية القاسية، وتحدث العديد من التغيرات المفاجئة بالجسم نتيجة إعادة التغذية، حيث تتسبب في تغيرات في مستويات الكتروليتات بالجسم وهي التي تعمل على استقلاب الطعام.





أسباب متلازمة إعادة التغذية

التوقف عن الطعام لفترة طويلة والذي يكون ناتج عن اتباع نظام غذائي قاسي للرجيم،أو سوء التغذية، أو الصيام لفترات طويلة.

بعض الأمراض قد تتسبب في حدوث متلازمة إعاد التغذية ومنها مرض السكري والسرطان وفقدان الشهية العصابي.

تعرض الإنسان إلى صعوبة في البلع قد يعرضه إلى ضعف التغذية، مما يتسبب في متلازمة إعادة التغذية.

الإفراط في تناول الأدوية الملينة لعلاج الإمساك.

التعرض إلى التقيؤ المتكرر.

نقص العناصر الغذائية بالجسم، ومنها البوتاسيوم والفوسفات والمغنيسيوم والتي تتسبب في حدوث متلازمة إعادة التغذية.

الإفراط في الأدوية المدرة للبول .

اللجوء إلى العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

التغيرات في التمثيل الغذائي والتي تؤثر على توازن الصوديوم والماء مما يتسبب في متلازمة إعادة التغذية، والتي قد تتسبب في حدوث فشل القلب الاحتقاني وعدم انتظام ضربات القلب.

عوامل خطر متلازمة إعادة التغذية

أشار موقع "Health line" إلى بعض عوامل الخطر والتي تشكل خطورة حقيقية على صحة الإنسان ومنها:

فقدان أكثر من 10 % من وزن الجسم خلال فترة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر.

تناول كمية قليلة من الطعام خلال 5 أيام متتالية.

مؤشر كتلة الجسم يكون أقل من 18.5.





أعراض متلازمة إعادة التغذية

الشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

وجود مشكلات في التنفس.

الشعور بألم شديد في البطن.

حدوث بعض النوبات التشنجية.

الضعف العام بالجسم.

التأثير على العمليات الأيضية والهرمونية بالجسم.

هبوط في ضغط الدم.

ارتفاع نسبة السكر بالدم.

تكرار القيء والغثيان.

الإصابة باضطرابات في ضربات القلب.

الإصابة بفقر الدم.

احتباس البول.

ألم بالعضلات.

علاج متلازمة إعادة التغذية