شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تنزيل اللغات لاستخدام تطبيق الترجمة الجديد لنظام iOS 14 في وضع عدم الاتصال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت شركة أبل ميزة جديدة لتطبيق الترجمة الجديد لنظام iOS 14 وiPadOS 14 على آيفون وآي باد "iPad"، وإذا كنت تخطط لاستخدام التطبيق في المرة القادمة التي تكون فيها في بلد أجنبي، فتحتاج إلى تنزيل بعض اللغات للوصول إليها في وضع عدم الاتصال. ووفقا لموقع " Cult of Mac" يمكن أن يصبح استخدام بيانات هاتفك المحمول في الخارج أمرًا مكلفًا للغاية ولتجنب ذلك، يمكنك الاستعداد لرحلتك عن طريق تنزيل بعض الأشياء التي تعرف أنك ستحتاج إلى الوصول إليها.

ويمكنك أيضًا تنزيل اللغات في تطبيق الترجمة الجديد بحيث يمكنك استخدامه للتواصل بشكل أفضل مع السكان المحليين. وبحسب " Cult of Mac" لن تشغل مساحة كبيرة، وستوفر لك الكثير من تكاليف البيانات.

كيفية تنزيل اللغات في تطبيق الترجمة: أولاً، حدد اللغات التي ستحتاج إليها، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الترجمة على iPhone أو iPad.

اضغط على إحدى اللغات التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

قم بالتمرير لأسفل إلى اللغات المتوفرة دون اتصال.

اضغط على زر التنزيل بجانب اللغات التي تريد حفظها على جهازك. يمكنك تنزيل ما تشاء.

بمجرد تنزيل اللغات، لن تحتاج إلى اتصال بيانات للترجمة. سيعمل التطبيق بشكل طبيعي، وحتى إذا كان جهازك في وضع الطائرة. و"يسمح الوضع على الجهاز للمستخدمين بتجربة ميزات التطبيق في وضع عدم الاتصال للترجمة الصوتية والنصية الخاصة"، وهو أمر رائع للأشخاص المهتمين بالخصوصية الذين لا يريدون نقل بياناتهم.

ثانيا، كيفية حذف اللغات التي تم تنزيلها: إذا لم تعد بحاجة إلى لغة قمت بتنزيلها، فيمكنك حذفها باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الترجمة.

اضغط على إحدى اللغات التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

قم بالتمرير لأسفل إلى اللغات المتوفرة دون اتصال.

اسحب لليسار على اللغة التي تريد حذفها.

اضغط على زر حذف.

ويدعم تطبيق "الترجمة" حاليًا 11 لغة مختلفة، بما في ذلك العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والإسبانية. ويمكنك أيضًا استخدامه لترجمة صفحات الويب في متصفح Safari.

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