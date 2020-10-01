بعد التعافي من كورونا عليك عدم تجاهل هذه الأطعمه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ دقيقة واحدة

بعد الإصابة بفيروس كورونا والتعافى منه يحتاج الجسم إلى دعمه ببعض العناصر الهامة لمساعدته على التعافى الكامل بعد الإصابة بفيروس كورونا، فالامر لا يجب ان يقتصر على تناول المكملات الغذائية والفيتامينات التي تساعد على تعزيز جهاز المناعه لمقاومة العدوى من خلال تناول مكملات الزنك والمغنيسيوم وفيتامين سي وغيرها من أجل تعزيز المناعة لمكافحة عدوى Covid-19.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يجب إدراج الأطعمة الغنية بفيتامين A و D و E والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم للمساعدة في التعافي بشكل أسرع وبناء المناعة.

عناصر يجب إضافتها لنظامك الغذائي بعد التعافى من كورونا

فيتامين سي

الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الحلو والقرنبيط والبروكلي والطماطم والبطاطا الحلوة.

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فيتامين أ

الغذاء مع بيتا كاروتين الجزر واليقطين والبرتقال والبطاطا الحلوة والمانجو والشمام والخضروات الورقية الداكنة والأسماك مثل السلمون

فيتامين هـ

المواد الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل المكسرات وزيت البذور مثل عباد الشمس واللوز والبطاطا .

الزنك

البقوليات واللحوم والحبوب والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض والشوكولاتة الداكنة

المغنيسيوم

البروكلي والأفوكادو والموز والتين المجفف والجوافة وفاكهة الكيوي والتوت الأسود والكنتالوب والجريب فروت.