فوائد تناول البندق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - ووفقا لتقرير لصحيفة medicalnewstoday (للبندق وهو أحد أنواع المكسرات) فوائد صحية عديدة لجسم الإنسان، وهى قد يؤدي تناول المزيد من البندق إلى تحسين صحة الشخص بعدة طرق منها: دعم حركات الأمعاء، تقليل زيادة الوزن، حماية ضد تلف الخلايا، انخفاض مستويات الكوليسترول الضار، تحسين حساسية الأنسولين، دعم صحة القلب، تقليل الالتهاب.

فوائد البندق الصحية:

دعم حركات الأمعاء الصحية

يحتوي البندق على ألياف غذائية ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، البندق مصدر جيد للألياف الغذائية. يشجع تناول الكثير من الألياف حركات الأمعاء المنتظمة ويساعد على منع الإمساك.

تقليل زيادة الوزن

تناول المكسرات قد يساعد بعض الأشخاص على اكتساب وزن أقل، ويساعد تناول البندق على انخفاض زيادة الوزن ، وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

حماية ضد تلف الخلايا

البندق غني بمضادات الأكسدة ، وهي مركبات تحمي من أكسدة الخلايا أنها تقلل من مدى تلف الخلايا من الجذور الحرة، يحتوي البندق على فيتامين إي المضاد للأكسدة، كما يحتوى على فيتامين E قد يساعد في حماية الجسم من أنواع تلف الخلايا المرتبطة بالسرطان.

خفض الكولسترول

يساعد تناول البندق في تقليل نسبة الكوليسترول، واتباع نظام غذائي غني بالبندق يقلل من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ويمكن أن يزيد هذا النوع من الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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تحسين حساسية الأنسولين

يساعد تناول البندق على تحسين حساسية الأنسولين، ويلعب تناقص حساسية الأنسولين دورًا في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 تحسين هذه الحساسية يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة

دعم صحة القلب

قد يساعد البندق في تعزيز صحة القلب، وتناول نظام غذائي غني بالبندق قد يحسن المؤشرات الحيوية لمخاطر القلب والأوعية الدموية ، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل الالتهابات

قد يساعد تناول البندق في تخفيف الالتهاب، تناول نظام غذائي غني بالبندق يقلل من علامات الالتهاب

كيفية إضافة البندق إلى نظامك الغذائي

غالبًا ما يأكل الناس البندق كوجبة خفيفة أو يضيفونها إلى السلطات يمكن دمج البندق المطحون في وصفات مختلفة، ولكن يجب الحظر من انه يوجد الكثيرين يعانون من الحساسية من المكسرات ، بما في ذلك الحساسية من البندق عند الطهي للآخرين ، تحقق دائمًا قبل إضافة المكسرات إلى طبق.

للاستمتاع بالفوائد الصحية للبندق ، يجب على الشخص أن يضع في اعتباره العدد الإجمالي للسعرات الحرارية التي يستهلكها كل يوم، عند إضافة أي شيء إلى نظام غذائي ، يمكن أن يكون من السهل استهلاك سعرات حرارية أكثر من اللازم ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.