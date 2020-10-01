لهذا السبب لا تشرب القهوة قبل الفطور نهائيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 1:11 مساءً

تعتبر القهوة مشروبا صباحيا أساسيا بالنسبة للملايين حول العالم، فـمادة الكافيين لديها مفعول سحري على استجلاب النشاط لبداية يوم عمل شاق، وبعمد العديد من الأشخاص على شربها مباشرة بعد الاستيقاظ قبل تناول وجبة الفطور حتى، إلا أن هذه العادة تعتبر خاطئة تماما وتضر بالصحة لا سيما بمستويات السكر في الجسم.

وشددت دراسة حديثة على ضرورة شرب قهوة الصباح عقب تناول وجبة الإفطار وليس قبلها.

قال باحثون من “جامعة باث”، إن شرب القهوة قبل الإفطار قد يضعف السيطرة على مستويات السكر في الدم، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

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وطلب الباحثون من 29 رجلا وسيدة أصحاء، الخضوع لثلاث تجارب مختلفة بترتيب عشوائي، وفي إحدى التجارب كان المشاركون ينامون بشكل طبيعي ليلا وطلب منهم تناول مشروب سكري عند الاستيقاظ.

وفي تجربة ثانية، عانى المشاركون من اضطرابات النوم وتناولوا المشروب السكري نفسه عند الاستيقاظ.

وفي التجربة الثالثة، كان نوم المشاركين متقطعا في الليل ولكن تم تناول قهوة سوداء قوية قبل 30 دقيقة من تناول المشروب السكري.

وبفحص عينات الدم، تم الكشف عن أن ليلة واحدة من النوم المتقطع لم تتسبب في تفاقم استجابات المشاركين لنسبة الغلوكوز في الدم عند الإفطار، مقارنة بالنوم العادي ليلا.

وعلى ذات الصعيد، أثبتت نتائج الفحوصات أن تناول القهوة السوداء القوية قبل الإفطار يزيد بشكل كبير من استجابة غلوكوز الدم لوجبة الإفطار بنحو 50٪.