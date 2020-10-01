إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

سجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة 8919 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزارة في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 248133 حتى صباح اليوم الخميس، بينهم 1571 وفاة".

وأضافت: "من مجمل الإصابات هناك 810 وصفت حالتهم بالخطيرة و206 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و177752 تماثلوا للشفاء، علمًا بأن المرضى حاليًا القابعين في المستشفيات عددهم 68811".

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وما زالت إسرائيل تسجل أرقاما قياسية في أعداد الإصابات رغم الإغلاق المشدد الذي يدخل أسبوعه الثاني يوم الجمعة بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد الإغلاق حتى 14 أكتوبر.

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض المزيد من القيود على الحركة بمنع السكان من الخروج إلا لمسافة 200 متر من منازلهم بعد أن كانت القيود الحالية منعتهم من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد على 1000 متر.

وأشار نتنياهو إلى أن الخروج من حالة الإغلاق سيكون بطيئا وأن الخروج الكامل من الإغلاق قد يستغرق ما بين 6 أشهر وعام كامل.