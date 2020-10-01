10 حيل تقلل فرص الإصابة بالبرد والأنفلونزا

ليس هناك ما هو أسوأ من الإصابة بنزلة برد خلال أشهر الشتاء. موسم البرد والإنفلونزا يقترب بسرعة. آخر شيء تريد القيام به هو أن تمرض. ليس هناك ما هو أسوأ من العطس والسعال والألم الذي يصاحب هذه الأمراض الشائعة.

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لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إبعاد هذه الفيروسات. عندما تصاب بنزلة برد، لا يوجد دواء سحري أو مضاد حيوي لعلاجه. يجب أن تشق العدوى الفيروسية طريقها للخروج من نظامك، ويمكن أن تعاني عدة أيام تكافح فيها حتى يتمكن جسمك من التغلب عليها.

الوقاية هي المفتاح لضمان عدم حصولك عليها في المقام الأول.

فيما يلي 10 طرق يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالزكام هذا الموسم.

1. اغسل يديك

يغسل الكثير من الناس أيديهم، لكنهم لا يفعلون ذلك بالطريقة الصحيحة. تحتاج إلى التأكد من أنك تغسل لمدة 20 ثانية على الأقل. فيمكن أن يساعدك ذلك على ضمان قضاء وقت كافٍ في إزالة البكتيريا.

2. توقف عن لمس وجهك

لمس الوجه مشكلة كبيرة في كل مرة تلمس وجهك، تأخذ الجراثيم من يديك وتنقلها إلى منطقة أخرى. فمك وأنفك يمكن أن يبتلعا أي بكتيريا تصادفها بسرعة؛ لذا لمس الوجه أمر يجب تجنبه.

3. تجنب الحشود

إذا كنت قلقاً بشأن الإصابة بنزلة برد، فعليك تجنب الأماكن المزدحمة، فقم بالتسوق عبر الإنترنت أو اختر متاجر أصغر بها عدد أقل من الأشخاص يجب دائماً الحفاظ على مسافة جيدة من الآخرين، فمن السهل الإصابة بنزلة برد عندما تكون دائماً بالقرب من الآخرين قطرات السعال أو العطس يمكن أن تنتقل لمسافة تصل إلى ستة أقدام؛ لذلك عليك التأكد من أنك على مسافة جيدة من زملائك في العمل وغيرهم من خارج عائلتك المباشرة.

4. توقف عن استخدام مناديل أكثر من مرة

يجب ألا تعيد استخدام المناديل أكثر من مرة. بعد استخدامها مرة واحدة، قم برميها في سلة المهملات فإن استخدام منديل ورقي قد يعيد إصابتك.

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5. لا تلمس الأسطح العامة

تعتبر مقابض الأبواب العامة من أقذر الأشياء التي يمكنك لمسها. احتفظ بمنديل ورقي معك أو استخدم نهاية قميصك لفتح الأبواب.

6. لا تصافح أو تعانق الآخرين

إذا كنت قلقاً بشأن الإصابة بنزلة برد هذا الموسم، فلا تصافح الآخرين أو تعانقهم. بغض النظر عن مدى رغبة الناس في معانقتك أو مصافحتك، أخبرهم، فأنت تتباعد اجتماعياً يجب عليك دائماً غسل يديك بعد ذلك.



7. استخدام المزيد من العسل

العسل مليء بالخصائص المضادة للبكتيريا التي يمكن أن تمنع الإصابة بالزكام والتهاب الحلق؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا أصبت بنزلة برد، فقد وجدت الدراسات أنه يعمل بشكل أفضل من دواء السعال.



ويعد العسل مفيداً جداً لك ويجب أن تجعله جزءاً من استهلاكك اليومي.

8. غطي أنفك وفمك

لتجنب الإصابة بنزلة برد هذا الموسم، عليك ارتداء قناع للوجه. لا يمكنك تجنب الخروج إلى الأبد. لكن القناع سوف يحمي أنفك وفمك. يعمل كحاجز لمنع دخول الجراثيم من الخارج إلى الأغشية المخاطية.

9. احصل على قسط كافٍ من الراحة

يحتاج جسمك إلى سبع ساعات على الأقل من النوم كل مساء. خلال هذا الوقت، ينشغل جسمك في تكوين خلايا جديدة وإصلاح الأضرار الناجمة عن اليوم. عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة، يصبح جهازك المناعي ضعيفاً.



يمكنك الإصابة بنزلة برد بسهولة عندما لا يكون جهازك المناعي في أفضل حالاته. النوم ضروري لصحتك ورفاهيتك.

10. لا تستخدم أقلام الحبر العامة

لا يوجد شيء أكثر سوءاً من قلم حبر عام. عندما تذهب إلى البنك أو في العمل أو في أي مكان آخر يطلب منك التوقيع، أحضر قلمك. تلك الأقلام المتصلة بالسلاسل يلمسها مئات الأشخاص كل يوم.



