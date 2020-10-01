صحة ورشاقة

دواء سرطان يعالج التصلب المتعدد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 1 أكتوبر 2020

أظهرت المرحلة الثانية من التجارب السريرية على دواء السرطان «بكساروتين» أنه قادر على إعادة تجديد مادة الميالين الدهنية، التي تغلف الألياف العصبية للدماغ والحبل الشوكي، والتي يستهدفها مرض التصلب المتعدد لاضطراب المناعة الذاتية.

 

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وأفاد الأطباء الذين يقودون البحث في جامعة كامبريدج، بتمويل من جمعية التصلب المتعدد، أن «بكساروتين» وضعهم على درب إيجاد علاج.

 

أما لماذا هناك حاجة إلى علاج جديد، فيعود ذلك إلى أن الدواء الذي يوصف لمرضى السرطان يؤدي إلى أعراض جانبية خطرة، مثل ارتفاع نسبة الدهون في الدم وأمراض الغدة الدرقية، وبالتالي لا يمكن استخدامه علاجاً.

 

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