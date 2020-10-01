شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كانجتاى الصينى لفيروس كورونا يحصل على موافقة لإجراء التجربة السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة "كانجتاى" Kangtai الصينية، إنها تخطط لإطلاق تجربة سريرية لمرشح لقاح فيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن بعد حصولها على الموافقة التنظيمية من هيئة تنظيم المنتجات الطبية الصينية.

المرشح هو لقاح معطل، وهى طريقة تقليدية للتلقيح باستخدام الفيروس الميت، الذى لا يمكن أن يتكاثر فى الخلايا البشرية، لتحفيز الاستجابة المناعية، وتم استخدام لقاحات معطلة ضد أمراض أخرى مثل الحصبة فى الماضى.

وقال وكالة Reuters إن هناك 3 لقاحات مرشحة معطلة ضد فيروس كورونا التاجي في الصين، تم تطويرها على التوالي بواسطة سينوفاك Sinovac، ووحدتين من China National Biotec Group، المدعومة من الدولة، وهم بالفعل فى المرحلة النهائية من التجارب وحصلت على موافقة الحكومة للاستخدام الطارئ لمجموعات محدودة من الأشخاص، واللقاح الرابع المعطل من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية فى المرحلة الثانية من التجارب.

قالت الشركة، فى بيان لها، إن مرشح "كانجتاى"، أطلق الأجسام المضادة عند اختباره على الفئران والقرود، وتحمل القرود المحصنة مستويات عالية من فيروس كورونا، موضحة إن منشأة التصنيع لإنتاج اللقاح المرشح كانت كاملة، فى انتظار الاختبارات والشهادة التنظيمية.

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يأتى ذلك وسط اندفاع عالمى لقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 الذى قتل أكثر من مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.

كما أبرمت شركة كانجتاى Kangtai صفقة لصنع وتزويد البر الرئيسي للصين باللقاح المرشح الذي طورته استرازينيكا AstraZeneca والباحثون في جامعة أكسفورد.

وقالت شركة Kangtai إنه من المتوقع أن تكتمل منشأة تصنيع هذا اللقاح المرشح بحلول نهاية عام 2020.

وأضافت الوكالة ما لا يقل عن 10 مشاريع لقاحات تجريبية بقيادة علماء صينيين قيد التجارب البشرية، و4 في المرحلة النهائية من الاختبار، كما اشترك مطورو اللقاحات الأجانب مثل BioNTech وInovio مع شركات صينية لإجراء تجارب إكلينيكية فى الصين.