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وزير الدفاع الأمريكي يوقع اتفاقًا للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات مع تونس المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

محسن أمين - تونس

الأربعاء 2020/9/30 09:18 م بتوقيت أبوظبي

وقع وزير وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، اتفاقًا للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات مع تونس، كما جددا استعداد بلاده لإيجاد حل سلمي في ليبيا. 

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بيوم واحد، خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، أن "بلاده تقاسم تونس رؤيتها في معالجة ظاهرة الإرهاب".

وحول ملف مكافحة الإرهاب، بيّن سعيد، بحسب بين للرئاسة، أن "ذلك يقتضي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الااقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، إلى جانب المعالجة الأمنية".

وشدد في السياق ذاته على أن "التحصين من الإرهاب، يحتاج إلى فكر حر، مما يؤكد على أهمية الثقافة والتعليم ودورهما في المساهمة في القضاء على أسباب هذه الآفة".

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وبشأن الأزمة الليبية، أكد وزير الدفاع الأمريكي استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدًا للازمة في ليبيا ويساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأعرب سعيّد من جهته عن "ارتياحه لتسجيل تطورات إيجابية نسبيا في الفترة الأخيرة، مجددا موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي، دون أي تدخل خارجي".

كما ذكّر بـ"استعداد تونس لتوفير كل التسهيلات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها، خاصة وأن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا".

وتطرق اللقاء بين الجانبين كذلك إلى العلاقات الثنائية البلدين وأهمية تعميقها في شتى المجالات ولا سيما في مجالي الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وكذلك في المجالات الاقتصادية.

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