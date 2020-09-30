وزير الدفاع الأمريكي يوقع اتفاقًا للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات مع تونس المزيد

محسن أمين - تونسالأربعاء 2020/9/30 09:18 م بتوقيت أبوظبي
وقع وزير وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، اتفاقًا للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات مع تونس، كما جددا استعداد بلاده لإيجاد حل سلمي في ليبيا.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بيوم واحد، خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، أن "بلاده تقاسم تونس رؤيتها في معالجة ظاهرة الإرهاب".
وحول ملف مكافحة الإرهاب، بيّن سعيد، بحسب بين للرئاسة، أن "ذلك يقتضي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الااقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، إلى جانب المعالجة الأمنية".
وشدد في السياق ذاته على أن "التحصين من الإرهاب، يحتاج إلى فكر حر، مما يؤكد على أهمية الثقافة والتعليم ودورهما في المساهمة في القضاء على أسباب هذه الآفة".
وبشأن الأزمة الليبية، أكد وزير الدفاع الأمريكي استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدًا للازمة في ليبيا ويساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وأعرب سعيّد من جهته عن "ارتياحه لتسجيل تطورات إيجابية نسبيا في الفترة الأخيرة، مجددا موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي، دون أي تدخل خارجي".
كما ذكّر بـ"استعداد تونس لتوفير كل التسهيلات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها، خاصة وأن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا".
وتطرق اللقاء بين الجانبين كذلك إلى العلاقات الثنائية البلدين وأهمية تعميقها في شتى المجالات ولا سيما في مجالي الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وكذلك في المجالات الاقتصادية.
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