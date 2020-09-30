الخارجية الروسية: نقل عناصر مليشيات من سوريا وليبيا إلى إقليم ناغورني قره باغ المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/9/30 08:49 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، عن رصد عناصر مليشيات من سوريا وليبيا يجري إرسالهم إلى إقليم ناغورني قره باغ، في خضم ذروة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.
ودعت الخارجية الروسية، إلى عدم الزج بإرهابيين ومرتزقة في الصراع حول إقليم ناغورني قره باغ.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الأرمني زغراب مناتساكانيان، والأذري جيهون بيراموف لبحث مستجدات الوضع في قره باغ.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن موسكو أعربت في المكالمتين عن بالغ قلقها إزاء تواصل القتال في المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، داعية إلى وقف إطلاق النار والتصعيد فورا.
كما دعا الجانب الروسي إلى "منع الخطاب الاستفزازي" بشأن الوضع في قره باغ، مشددا على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض في أسرع وقت ممكن.
وأكد لافروف عزم موسكو، بشكل مستقل وبالتعاون مع الرؤساء المشاركين الآخرين في مجموعة مينسك الخاصة بالتسوية في قره باغ، على مواصلة جهودها الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتسوية النزاع بالطرق السياسية والدبلوماسية.
وأعرب عن استعداد موسكو لترتيب الاتصالات بين الجانبين، وعقد اجتماع جديد بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.
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