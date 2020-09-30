شكرا لقرائتكم خبر عن اختيارات 61 مجلة متخصصة.. أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020- 2021 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفقًا لـ61 مجلة متخصصة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم، تمثل EISA أكبر تعاون تحريري ما بين عدد كبير من المتخصصين في عالم الأجهزة الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية، لتختار لك الأفضل كل عام لمنحها جوائز خاصة وأفضل المنتجات دائمًا لأكثر من 35 عامًا.

فيما يلي أهم الأجهزة والهواتف الذكية التي فازت بالأفضل بين آلاف المنتجات:

1- افضل ساعة ذكية- هواوي Huawei Watch GT 2

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

تمزج ساعة هواوى بين مميزات الساعة الذكية الحديثة مع تصميم أنيق للجنسين يعتمد على شاشة AMOLED دائرية وأدوات تحكم وحزام جلدي أصلي. وتوفر مجموعة من ميزات اللياقة البدنية- بما في ذلك القدرة على تحليل 15 فئة رياضية مختلفة، وتقديم نبذة لما يصل إلى 190 نوعًا من بيانات التمرين- بالإضافة إلى عمر بطارية ممتاز لمدة أسبوعين. مع ميزة TruSleep من هواوى، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل نومك، كما تراقب ايضا نبضات القلب ومستويات التوتر. يمكنك عمل مكالمات Bluetooth (حتى 150 مترًا من هاتفك الذكي) وإشعارات التطبيق وتخزين الموسيقى على متن الطائرة موجودة أيضًا في قائمة الميزات لتعطيك ساعة كلاسيكية بخصائص عصرية.

2- أفضل سعر تليفزيون- تي سي ال TCL 65C815

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

في سوق أجهزة التلفزيون ذات الفئة المتوسط المنافسة كبيرة لتقديم الافضل اداءا وسعرا وهنا تأتي شاشة 65C815 شديدة التنافسية من TCL وهي شاشة كبيرة 4K غنية بالميزات قليلة التكلفة مع أداء صورة مضمون. تُوفر لوحة Quantum Dot الوان واسعة، مع HDR (بما في ذلك HDR10 + وDolby Vision) وصوت قوي من نظام مكبر الصوت 2.1 المتوافق مع Dolby Atmos ويأتى التلفزيون بنظام Android TV مع مساعد Google حيث يقدم هذا التلفزيون قيمة ملموسة مقابل المال.

3- افضل تليفزيون أو ال أي دى- ال جي LG OLED 65GX

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

تتبنى LG أسلوبًا جديدًا في تصميم التلفزيون باستخدام حامل مفصلي وشاشة فائقة النحافة يظهر المستوى الأسود واللون وقوة التباين في تقنية OLED كاملا وقد تم تحسينها بواسطة معالجة AI Picture Pro من LG، ومنفذ HDMI v2.1 الرائد في فئته في إعدادات الألعاب من خلال تشغيل 4K / 120 إطارًا في الثانية وتقنيات VRR وزمن انتقال منخفض للغاية، وأنظمة الصوت الخارجية من خلال eARC. تتضمن قائمة الميزات المطولة أيضًا التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين، وDolby Vision HDR، وWebOS من LG، ودعم سماعة رأس Bluetooth والمزيد.

4- افضل شاشة- EIZO ColorEdge CS2740

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

عبارة عن شاشة مقاس 27 بوصة بدقة 4K UHD تبلغ 3840 × 2160 بكسل أو أربعة أضعاف دقة Full HD. هذه الشاشة عالية الجودة مثالية للمهام الإبداعية مثل تحرير الصور والفيديو، بفضل كثافة البكسل العالية، يتم عرض الصور بوضوح شديد وتوفر ميزات أساسية مثل معايرة الألوان باستخدام برنامج ColorNavigator 7، إلى جانب خيارات اتصال حديثة ومتعددة الاستخدامات بما في ذلك USB-A وHDMI وDisplayPort ومنافذ USB Type-C.

5- افضل كاميرا- فوجي فيلم Fujifilm’s X-T4

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

كاميرا من فوجي فيلم مزودة بمستشعر X-Trans CMOS بدقة 26 مليون بكسل. فهو يجمع بين الحجم الصغير وجودة الصورة العالية والسرعة المميزة (تصل إلى 20 إطارًا في الثانية بدقة كاملة) وقدرات الفيديو الاحترافية مثل تسجيل 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية من أهم ميزاتها الجديدة هي تثبيت الصورة داخل الجسم خماسي المحاور، والذي يعوض ما بين 5 و6.5 توقف اعتمادًا على العدسة.

6- افضل كاميرا احترافية- كانون CanonEOS-1D X Mark III

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

بذلت كانون جهدًا كبيرًا لتجديد كاميرا DSLR الاحترافية الأفضل في فئتها، والمصممة لوكالات الأنباء ومصوري الرياضة والتقاط صور الحياة البرية. توفر كاميرا EOS-1D X Mark III من Canon أحدث التقنيات، بما في ذلك نظام ضبط تلقائي للصورة تم تطويره حديثًا من 191 نقطة والذي يلبي طلب المصورين الرياضيين المحترفين للحصول على صور الحركة شديدة الوضوح. كما أن وظائف الفيديو متقدمة جدًا، حيث يتم تخزين الالتقاط 5.5K داخليًا بتنسيق 12 بت Raw. مع خيارات الاتصال المتقدمة، تم تصميم EOS-1D X Mark III أيضًا خصيصًا للتسليم الفوري للصور لوكالات الانباء.

7- أفضل سعر كاميرا- نيكون Nikon Z 50

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

بفضل سعرها التنافسي وجودتها الممتازة، هي أفضل كاميرا سعرا وتستخدم كاميرا Z 50 معالج EXPEED 6 مثل طرازات نيكون كاملة الإطار، والذي يسمح بتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و120إطارًا في الثانية بدقة Full HD.يعد التركيز البؤري التلقائي سريعًا مع وظيفة التركيز البؤري التلقائيلاكتشاف العين .

8- افضل عدسة- Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

توفر العدسة معيارًا جديدًا للعدسات Telezoom الاحترافية ،توفر جودة صورة رائعة في عدسة صغيرة جدًا ،توفر العدسة ثباتًا للصورة فعالاً في التصوير.

9- افضل كاميرا درون- DJI Mavic Air 2

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

كاميرا بطائرة بدون طيار صغيرة الحجم سهلة التشغيل ويمكن طيها بسهولة للنقل. لها مستشعر CMOS 1/2 بوصة، تتيح لك الكاميرا التقاط صور بدقة 48 مليون بكسل، وفي وضع الفيديو، تدعم الطائرة بدون طيار 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية ويتم تخزين كل من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو على كروت microSD، تعتبر الكاميرا مفيدة للغاية لصانعي الأفلام المبدعين، بما في ذلك بانوراما HDR، ووضع 8K Hyperlapse، ووضع SmartPhoto مع التعرف على المشهد الذي يحسن الصورة حسب الموقف.

10- افضل سعر لمسرح منزلي- TRIANGLE BOREA SERIES

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

عبارة عن مجموعة مكبرات الصوت متعددة القنوات حيث قامت Triangle بصنع سماعات أنيقة مع الحفاظ على سعر معقول ويتم استخدام برامج تشغيل مخصصة، بما في ذلك مكبرات الصوت وتعمل هذه السماعات بشكل متوافق سويا حيث ان سلسلة Borea تثير الاعجاب باستجابتها المتساوية للترددات وموضع المؤثرات الدقيقة والموسيقى لمحبى المسرح المنزلي.

11- افضل نظام مسرح منزلي- ARENDAL SOUND 1961 SERIES

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

يستفيد هذا الاصدار الجديد من Arendal Sound من التكنولوجيا من سلسلة 1723 الرائدة، ولكنه يضيف خواص أخرى بما في ذلك أول مكبر صوت ومنصة مضخم صوت Avalanche IQ جديدة مع المعادل البارامترى على مضخمات الصوت المغلقة والمحمولة. به جميع الاحجام لوضعها كما تحب بجانب الشاشة، والوسط، ورف الكتب، ونماذج الصوت المحيطية «TriAxial»، جودة التصميم والاداء متميزة بشكل واضح فهى سلسلة مكبرات صوت تفوق سعرها.

12- افضل نظام سماعات للسيارة- ESB 8.6K3U LE

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

طورت الشركة الإيطالية ESB لكل من صناعات hi-fi وصناعة السيارات، ولا تظهر أي علامة على إنهاء التزامها بمفهوم القيادة المزدوجة. يعد 8003 UMA، من سلسلة 8000 الرائدة في ESB ويضع مكبر صوت Torcon ذو قبة 1.1 بوصة ونطاق متوسط من الألياف المخروطية السليلوز 3 بوصات بالإضافة إلى التصميم الأنيق، توفر هذه السماعة صوتًا رائعًا، مدعومًا بمعالجة ممتازة للطاقة وتشويش منخفض. بالاضافة إلى وزن ومحرك لمكبر الصوت 6.5 بوصة الأنيق المماثل في ESB ولديك نظام كامل من القدرة الصوتية الفائقة والقيمة الرائعة.

13- افضل صب ووفر للسيارة Hifonics ZRX6D2- SubWoofer

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

كل شخص يريد صوتا عميقًا ومثيرًا لكن القليل فقط لديه مساحة لمضخم الصوت التقليدي ذي العلبة الكبيرة في صندوقه. وبالتالي، فإن التحدي هو أن يكون الجهاز صغيرًا ولكنه قوياً وZRX6D2 من Hifonics هو ما تحتاجه حيث يستخدم تستخدم محركًا مخروطيًا ورقيًا مقاس 6.5 بوصة ويحتوي إطارها المصنوع من الألمنيوم على ملف صوتي مزدوج 2 بوصة ومجموعة مغناطيسية مزدوجة لتوفير Bass عميق ويتفوق بسهولة على التصميمات الأكبر. من خلال اقوى صوت في أدنى مساحة، لذا فان ZRX6D2 يلبي تمامًا متطلباتك.

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14- افضل Head Unit هيد يونيت للسيارة- Kenwood‘s DMX9720XDS

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

هي وحدة رأسية توفر بين الميزات سهلة الاستخدام والتصميم عالي الجودة والصوت المتميز. تتميز الشاشة التي تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 10.1 بوصة والمضادة للانعكاس بواجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بما في ذلك التكامل اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto، واتصال الهاتف الذكي المزدوج، ودعم ما يصل إلى أربع كاميرات للعدادات للحصول على رؤية بزاوية كاملة وللترفيه الصوتي في الوقت نفسه، فهو متوافق مع ملفات الصوت عالية الدقة بما في ذلك FLAC وDSD، ويتم بث LDAC عبر Bluetooth 5.1، ويوفر الراديو عبر DAB +. ومدخلات HDMI وUSB تلبي احتياجات الفيديو عالي الدقة.

15- افضل برنامج صور- Nik Collection 3 by DxO

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

عبارة عن مجموعة من ثمانية اضافات قوية لتحرير الصور لبرنامج Adobe Photoshop وLightroom وDxO PhotoLab، والتي تساعد المصورين على نقل صورهم إلى المستوى التالي. حيث تسمح المكونات الإضافية معًا بتطبيق مجموعة واسعة من التأثيرات بسرعة وسهولة على الصور مثل التحويلات بالأبيض والأسود وتعديلات الألوان الجذابة والمعالجات الإبداعية، والجديد في هذا الإصدار، التصحيحات الهندسية الشاملة. يسمح لك احفظ الصور كملفات TIFF والتعديل، مع الحفاظ على أمان صورك الأصلية.

16- افضل سماعة رأس Hi Fi هاى فاي- DALI IO-6

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

العديد من شركات الصوت قامت بالتنويع في سماعات الرأس، لكن لم تفعل أي منها بشكل مميز مثل الشركة المصنعة الدنماركية DALI. لا يعتبر IO-6 تصميمًا لاسلكيًا فحسب، بل إنه يشتمل أيضًا على ميزة إلغاء الضوضاء الممتازة، مما يضيف إلى تصميمه المغلق ثلاثة أوضاع للإلغاء بالاضافة إلى عمر بطارية هو الأفضل في فئته لإبقاءك تستمع لفترة أطول- حتى 30 ساعة بين عمليات الشحن أضف إلى ذلك صوتًا قويًا للغاية.

17- افضل سماعة أذن- Sennheiser Momentum True Wireless 2

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

تتميز هذه السماعات بأنها مدمجة وخفيفة الوزن وتقدم أداءً متوازنًا مع صوت جهير ويمكن ضبطها بدقة من خلال تطبيق التحكم الذكي من Sennheiser، بينما تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة الجديدة على إبقاء تركيزك على الموسيقى وعزلك العالم الخارجي مع عمر البطارية يصل إلى سبع ساعات.

18- افضل سماعة موبايل خارجية- LG XBOOM GO PL7

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

تم تصميم هذه السماعة من LG بالشراكة مع Meridian Audio وهي مصممة أمن أجل جودة الصوت. تعمل مجموعة مشغلات الاستريو والتضخيم المدمج وصوت قوى مع حجم صغير بما يكفي لأخذها في كل مكان وعمر بطارية التي تدوم 24 ساعة ومقاومة الماء IPX5 ويمكن توصيل ما يصل إلى 100 شخصًا معًا لاسلكيًا لخلق جو احتفالي تصل عبر البلوتوث أو منفذ 3.5 ملم.

19- افضل هاتف ذكي- OnePlus 8 Pro

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

من الهواتف المتطورة مع تصميم رائع خارجيا ويتميز بشاشة عرض 120 هرتز 6.78 بوصة، بدقة QHD+، ومعيار IP68 ومعالج Snapdragon 865 من Qualcomm- المدعومة إما بسعة 8 غيغابايت أو 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي- السرعة والثبات لبرنامج Android 10 / OxygenOS الخاص بـ 8 Pro.والبطارية التي تبلغ 4510 مللي أمبير في الساعة، أطلقت One Plus تقنية Warp Charge 30 Wireless، والتي يمكنها شحن ما يصل إلى 50٪ في 30 دقيقة فقط. يوفر إعداد الكاميرا الرباعي العدسة في اللوحة الخلفية المرونة والدقة للصور.

20- افضل هاتف رائد- OPPO FIND X2 PRO

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

هاتف ذكي يستحق ان يكون الافضل، يتميز Find X2 Pro من OPPO بتصميم متميز لا سيما في مظهره المصنوع من الجلد النباتي وتوفر شاشة AMOLED HDR مقاس 6.7 بوصة بدقة تبلغ 1400 × 3168 ومعدل تحديث 120 هرتز ونظام التشغيل Android 10 وواجهة ColorOS 7.1 بالاضافة إلى معالج الرسوميات Snapdragon SoC وAdreno 650 الأساسيين لسرعة وقوة ووحدة تخزين داخلية كبيرة (512 جيجابايت) ونظام الكاميرا الثلاثية والشحن السريع بقدرة 65 وات لبطارية 4260 مللي أمبير في الساعة لذا هو أفضل هاتف ذكي لـ OPPO حتى الآن، وهو هاتف بارز من بين المنافسين المتميزين.

21- افضل هاتف قابل للطي- Samsung’s Galaxy Z Flip

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

يستخدم هاتف Galaxy Z Flip من سامسونج شاشة قابلة للطي مبتكر وعملي. وعندما يكون الشاتين مفتوحتين، فإن شاشة Dynamic AMOLED مقاس 6.7 بوصة، بدقة 1،080 × 2636، تأخذ مركز الصدارة- ولا يوجد طية ملحوظة في المنتصف عند عرض الإخطارات والمكالمات الواردة والمزيد من المعلومات على شاشة ثانوية مقاس 1.1 بوصة.بالاضافة إلى الكاميرا المزدوجة مع عدسات واسعة وبطارية تدوم طويلاً تبلغ 3300 مللي أمبير في الساعة هي امكانيات هاتف رائد من سامسونج.

22- افضل Audio Player مشغل صوت- FIIO M11 PRO

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

أفضل مشغل الموسيقى محمول في فئته في هيكل عالي الجودة مع شاشة لمس خالية من الحواف ويمكن استخدام M11 Pro كجهاز استقبال وجهاز إرسال Bluetooth وكمشغل صوت USB DAC وUSB مع وحدة التخزين الداخلية (قابلة للتوسيع إلى 2 تيرابايت) وتضمن شركة Samsung Exynos hexa-core SoC إدارة موسيقى سلسة وتجربة مستخدم سريعة الاستجابة ودعم الصوت عالي الدقة إلى 384 كيلو هرتز / 32 بت، ومخرج سماعات ثلاثي بالمشغل من تضخيم قوي للصوت وتقليل الضوضاء.

23- أفضل كاميرا هاتف- Huawei P40 Pro

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

مرة أخرى تقنية كاميرا هواوى لهذه الفئة الرائدة تحظى بالافضلية مع إعداد Leica رباعي العدسات الذي يوفر إمكانات أداء غير محدودة. كاميرتها الأساسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مع التركيز التلقائي للكشف عن الطور وتثبيت الصورة البصري مرتبطة بعدسة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل، مما يسمح بتقريب بصري 5x، وكاميرا سينمائية فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل لالتقاط الفيديو المتقدم. بالاضافة إلى مستشعر العمق ثلاثي الأبعاد ToF- وتحسينات صورة AI- وفى البيئة الليلة يلتقط صور بجودة افضل ما يكون حاليا دون ضوضاء أو انحرافات غير مرغوب فيها وبالاضافة إلى كل هذا يملك الهاتف التصميم الفاخر والمميز.

24- افضل هاتف Multimedia مالتيمديا- Sony’s Xperia 1 II

أفضل الأجهزة والهواتف الذكية 2020/2021

هذا الهاتف مصمم خصيصًا لهواة الصور والأفلام والموسيقى. يشترك نظام الكاميرا ذات العدسات الثلاثية في التكنولوجيا مع كاميرات ألفا المتقدمة من سوني، مما يتيح وضع الاندفاع بمعدل 20 إطارًا في الثانية مع التركيز التلقائي المستمر بالإضافة إلى الاكتشاف التلقائي للعين والتركيز التلقائي الذي يعمل مع كل من الأشخاص والحيوانات. تعكس ميزات Photography Pro وCinematography Pro عناصر التحكم ووظائف مجموعة Sony الاحترافية. لاستهلاك الوسائط أثناء التنقل، يتميز Xperia 1 II بشاشة 21: 9 CinemaWide مقاس 6.5 بوصة بتقنية HDR OLED مع صوت محيطي مقدم من Dolby Atmos- بالإضافة إلى دعم تنسيق موسيقى 360 Reality Audio، بالاضافة إلى ذلك يمكن للاعبين ربط وحدة تحكم PlayStation4 DUALSHOCK4 للعب مثل وحدة التحكم.