8 فوائد مذهلة لشرب الحليب يوميا

يحتوي الحليب على مجموعة هائلة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين د فضلا على أنه غني بالبروتين المهم للصحة.

ويساعد شرب كوب من الحليب يومياً على تقوية المناعة وحماية العظام وغيرها من الفوائد التي نتعرف على أبرزها من خلال ما يلي:





فوائد شرب الحليب يوميا:

1. الحصول على نوم هادئ

الحرص على تناول الحليب قبل النوم يساعدك في الحصول على نوم هادئ، حيث أكدت الدراسات أن تناول الحليب الدافئ يساعد على تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء.

ويرجع ذلك لأن الحليب يحتوي على مركبات كيميائية مثل التريبتوفان والميلاتونين، والتي لها تأثير على الاسترخاء بشكل أفضل والمساعدة على النوم الجيد.

2. تعديل المزاج

أكد الخبراء أن تناول الحليب الدافئ ليس مهما فقط للنوم، بل إنه يعمل على تعديل الحالة المزاجية والنفسية، حيث إنه يحتوي على فيتامين د الضروري لإنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن تعديل المزاج و التخلص من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب.





3. التقليل من الإجهاد

تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم مهم للتقليل من الإجهاد، حيث إنه يعمل على تهدئة الجسم والتقليل من التوتر.

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كما يساعد على ارتخاء العضلات لغناه بالفيتامينات والمعادن التي لها دور في تهدئة الأعصاب والعضلات مما يخلصك من الشعور بالإجهاد.

4. تقوية العظام

تناول كوب من الحليب يوميا يساعد على تعزيز صحة العظام، وهذا لأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، وجميعها من العناصر المهمة للعظام والتي تساعد على الوقاية من أمراض العظام ومنها هشاشة العظام.





5. تقوية المناعة

وفق دراسة أشار إليها موقع "med life" فإن كوبا واحدا من الحليب يحتوي على حوالي 8 جرامات من البروتين، ولهذا فإنه يساعد على تقوية المناعة والعمل على حماية خلايا الجسم، والبروتين الذي يقدمه الحليب يوفر للجسم جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

6. التقليل من مخاطر السمنة

أكدت العديد من الدراسات أن كوبا من الحليب اليومي يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بالسمنة، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والتي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على حرق الدهون بالجسم.





7. علاج حرقة المعدة

يساعدك الحليب على التخلص من حرقة المعدة، حيث إن الحليب له تأثير على تلطيف بطانة المعدة والمريء مما يقلل من الإحساس بالحرقة، والتخلص من الألم الناتج عنها.

8. الحفاظ على صحة القلب

يحتوي الحليب على البوتاسيوم وهو عنصر جيد لتوسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على التقليل من نسبة ضغط الدم المرتفع، فضلا على أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية ولكن مع الحرص بعدم الإفراط في تناول الحليب حيث أنه يحتوي على نسبة من الدهون المشبعة.