أكسفورد تبدأ تجربة سريرية على عقار مضاد للورم لعلاج مرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الباحثون في جامعة أكسفورد دراسة جديدة لاستكشاف فعالية عقار adalimumab المضاد للورم (anti-TNF) كعلاج لمرضى كورونا، خاصة في دور الرعاية، حيث ستسجل تجربة AVID-CC ، التي ستجريها وحدة أكسفورد لبحوث التجارب السريرية (OCTRU) ، ما يصل إلى 750 مريضًا من إعدادات الرعاية المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ووفقا للموقع الرسمي لجامعة أكسفورد تضرر سكان دور الرعاية بشكل خاص من الموجة الأولى من فيروس كورونا في المملكة المتحدة ودول أخرى، وحددت الأبحاث علاجات محدودة فعالة للمرضى في المستشفى للمصابين بـكورونا ، ولكن لم يتم تحديد علاجات فعالة حتى الآن لأولئك الموجودين في أماكن الرعاية المجتمعية ، والذين قد يكون لدى العديد منهم أعراض حادة.
تستخدم الأدوية المضادة لعامل نخر الورم على نطاق واسع منذ أكثر من 20 عامًا لمجموعة من الحالات الالتهابية أظهرت الدراسات الحديثة التي أجريت على مرضى COVID-19 أن المرضى الذين يتناولون بالفعل الأدوية المضادة لعامل نخر الورم لمرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل أقل عرضة للدخول إلى المستشفى لم يلاحظ نفس الشيء بالنسبة للمرضى الذين يتناولون أدوية أخرى مضادة للالتهابات، كان توافر البدائل الحيوية للعلاجات البيولوجية خطوة مهمة إلى الأمام في خفض التكاليف ، مما يجعل العلاج المضاد لعامل نخر الورم ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه إذا نجحت التجربة.
وقال البروفيسور دنكان ريتشاردز أستاذ العلاج السريري بجامعة أكسفود" لقد دفعتنا الإمكانات الملحوظة للأدوية المضادة لعامل نخر الورم إلى إجراء دراسة على المرضى في رعاية المجتمع لمعرفة ما إذا كان العلاج باستخدام عقار أداليموماب المضاد لعامل عامل نخر الورم يقلل من التقدم إلى مرض خطير أو خطير أو الوفاة لدى مرضى كوفيد -19 "
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