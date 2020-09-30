شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثانية لكورونا تمثل عشر حجم الأولى.. الأرقام توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام إحصائية جديدة نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن الموجة الثانية لفيروس كورونا في أوروبا تمثل عُشر حجم الموجة الأولى، وأشارت البيانات إلى أن تقديرات أرقام الإصابات اليومية في شهر إبريل فى الذروة الأولى للفيروس بأوروبا كانت 3 ملايين شخص، وحاليا يتم تشخيص حوالي 300 ألف شخص بالمرض في كل أسبوع.

جمعت مجلة "الإيكونوميست" الأرقام في جميع أنحاء أوروبا، وخلصت إلى أن الموجة الثانية "ليست سيئة مثل الموجة الأولى".

استندت تقديرات الحالة خلال الموجة الأولى من الجائحة إلى بيانات قديمة من مئات المسوح المصلية - وهي دراسات تختبر الأشخاص بحثًا عن الأجسام المضادة التي تظهر أنهم أصيبوا سابقًا وتعتبر هذه الدراسات من أكثر الأدوات دقة لدى العلماء للتنبؤ بمدى انتشار العدوى.

قال البروفيسور بول هانتر ، خبير الأمراض المعدية بجامعة إيست أنجليا، إنه من غير المرجح أن ترتفع الوفيات أو معدلات المستشفيات إلى المستويات التي شوهدت في الربيع مرة أخرى.

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عادة ما يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أسابيع حتى يصاب مرضى Covid-19 بمرض خطير ويحتاجون إلى رعاية في المستشفى أو يموتون.

وقال: "أعتقد أنه من المحتمل أن تستمر أرقام الحالات في الزيادة خلال الأشهر القليلة المقبلة ربما إلى أرقام من النوع الذي رأيناه في مارس وأبريل - وربما أكثر.

وأضاف "ولكن سيكون هناك عدد أقل من الوفيات وعدد أقل من حالات الاستشفاء في المستشفى بشكل رئيسي لأنه الآن في الشباب."