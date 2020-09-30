شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك أشعة على الأطراف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشعة السينية للأطراف من أنواع الفحوصات التي قد يطلبها الطبيب وتستخدم الأشعة السينية لعمل صور للعظام والأنسجة الرخوة المحيطة في الأطراف "الذراعين والساقين "، ويتم إجراء الأشعة السينية لأسباب عديدة، بما في ذلك تشخيص الأورام أو العدوى أو الأجسام الغريبة أو إصابات العظام، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على أسباب إجراء أشعة على الأطراف، وفقا لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

لماذا تحتاج إلى الأشعة السينية للأطراف؟

يمكن إجراء صور بالأشعة السينية للذراع أو الساق أو اليد أو القدم أو الكاحل أو الكتف أو الركبة أو الورك أو اليد لتقييم إصابات العظام وهذا يشمل الكسور أو العظام المكسورة.

يمكن أن تظهر الأشعة السينية أيضًا دليلًا على إصابات أو حالات أخرى، مثل العدوى أو التهاب المفاصل أو التهاب الأوتار أو نتوءات العظام أو الأجسام الغريبة أو الأورام أو العيوب الخلقية.

يمكن أيضًا استخدام الأشعة السينية لرؤية نمو العظام وتطورها عند الأطفال.

قد يطلب طبيبك إجراء أشعة سينية للمفاصل للتحقق من وجود تشوهات في المفصل مثل النتوءات العظمية وتضيق المفصل والتغيرات في بنية المفصل.

قد تكون هناك أسباب أخرى تجعل طبيبك يوصي بإجراء أشعة سينية على الذراعين والساقين تحدث مع طبيبك عن سبب الأشعة السينية الخاصة بك.

قبل موافقتك على الاختبار أو الفحص بالآشعة، تأكد من أنك تعرف:

-اسم الاختبار

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-سبب خضوعك للاختبار

-ما النتائج المتوقعة وماذا تعني

-مخاطر وفوائد الاختبار

-ما هي الآثار الجانبية أو المضاعفات المحتملة

-متى وأين ستجري الاختبار

-من سيجري الاختبار وما هي مؤهلاته

-ماذا سيحدث إذا لم تجري الاختبار

-أي اختبارات أو إجراءات بديلة للتفكير فيها

-متى وكيف ستحصل على النتائج

-بمن تتصل بعد الاختبار أو الإجراء إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل