شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تؤكد: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بأمريكا، أن الأطفال والشباب أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 40٪ تقريبًا مقارنة بالبالغين عند تعرضهم لشخص مصاب بالفيروس، وفقا لموقع "ميديكال"، وتوفر هذه البيانات الجديدة مزيدًا من الأدلة الأساسية للحكومات في جميع أنحاء العالم مع دخول المدارس وعودة الطلاب لها.

وفي هذه الدراسة، التي نُشرت في JAMA Pediatrics ، قام الباحثون بتحديث الدراسات السابقة والتحليل، ليشمل أكثر من 13900 دراسة، لفهم مدى احتمالية إصابة الأطفال بـ COVID-19 (المعروف كإصابة) وما إذا كانت تنقلها للآخرين (المعروفة باسم الانتقال أو العدوى).

قال المؤلف الرئيسي البروفيسور راسل فينر بمعهد جريت أورموند ستريت لصحة الطفل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "لقد قمنا الآن بتقييم ضعف عدد دراسات تتبع الاتصال وفحص السكان لـ COVID-19 ، مما يوفر بيانات واستنتاجات أكثر قوة.

وأوضح "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 إلى 14 عامًا يبدون أقل عرضة للإصابة بـ COVID-19 من الآخرين المصابين.

وأوضح :"البيانات الخاصة بالمراهقين أقل وضوحًا ولذلك يجب أن نفترض أنهم معرضون للإصابة مثل البالغين.. القابلية للإصابة هي جزء أساسي من سلسلة العدوى ، وتدعم النتائج التي توصلنا إليها وجهة النظر القائلة بأن الأطفال من المحتمل أن يلعبوا دورًا أصغر في نقل الفيروس و انتشار الوباء، على الرغم من استمرار قدر كبير من عدم اليقين."

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فحص الباحثون 13962 دراسة نُشرت، مما سمح لهم بتحديد 32 دراسة من 21 دولة ببيانات مفيدة.

في المجموع، شملت الدراسات 41640 طفلًا وشابًا (مُعرّفين على أنهم أقل من 20 عامًا) و 268945 بالغًا: 18 دراسة كانت دراسات تتبع المخالطين، والتي تضمنت ثلاثة في المدارس ، و 14 كانت دراسات فحص السكان. أظهر التحليل أن الأطفال والشباب (الذين تقل أعمارهم عن 12-14) لديهم احتمالات أقل بنسبة 44٪ للإصابة بكورونا، من شخص مصاب ، مقارنة بالبالغين (الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا).

خلص الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأطفال من المرجح أن يلعبوا دورًا أقل في انتقال فيروس كورونا على مستوى السكان لأن عددًا أقل من الأطفال من المرجح أن يصابوا في المقام الأول.

ومع ذلك ، لا تقدم الدراسة أي معلومات عن إصابة الأطفال ، أي المستوى الذي يمكن للأطفال نقل الفيروس عند الإصابة به.

وأضاف البروفيسور فينر: "تشير دراستنا إلى أن الأطفال - ومجموعات الأطفال في المدارس - يلعبون دورًا محدودًا فقط في انتشار هذه العدوى ، لكن الأدلة ضعيفة في هذه المرحلة. وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من البحث حول دور الأطفال في انتقال العدوى.".