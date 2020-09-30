تجربتي الفريدة مع خل التمر للتخسيس

لا بد من ان اروي تجربتي مع خل التمر للتخسيس وحرق الدهون. فهي مميزة لأنها ساعدتني على تحقيق هدفي وهو انقاص الوزن الزائد واستعادة الرشاقة. فهذا الخل يحتوي على الكثير من المغذيات كما انه يسهل عملية الهضم ويحسن المرور المعوي ويحد من المعاناة من الامساك ويلين الامعاء. ولهذا انصح الكثيرات بإضافته الى بعض الوصفات التي يقمن بتحضيرها في المنزل واقدم لهن ايضاً تفاصيل تجربتي مع خل التمر للتخسيس.



قررت خوض تجربتي مع خل التمر للتخسيس منذ اشهر قليلة. وقبل هذا حرصت على ان اقرأ الكثير من المعلومات عن هذا المكون لأعرف اهميته في نسف الدهون والمدة التي يمكن ان يستغرقها ذلك والخطوات التي يجب اتباعها فضلاً عن الاعراض الجانبية لتناوله. وهكذا تمكنت من جمع الكثير من المعلومات.

- يحتوي خل التمر على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لعمل اعضاء الجسم وابرزها المغنيزيوم والحديد والكالسيوم والبكتين.

- يساعد تناوله على تنظيم عملية المرور المعوي كما انه يحفز نمو البكتيريا المفيدة في الامعاء. ما يعني توفير بيئة معوية سليمة ومؤاتية لعمل هضم صحية.



- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف القابلة وغير القابلة للذوبان. وهي تعمل في موازاة الاحماض الامينية على تسريع وتنشيط عملية الهضم. كما تسهل امتصاص الجسم للمغذيات الضرورية وتمنع المعاناة من الامساك واعراضه المزعجة.

- يحتوي خل التمر ايضاَ على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والسكاروز. وهي تعتبر مصدراً مهماً للطاقة التي يحتاج اليها الجسم في مرحلة الرجيم. ورغم هذا من الضروري دائماً ان نتذكر انه يجب عدم المبالغة في تناوله.

كيفية تحضير خل التمر



لم اكتف بالتعرف على فوائد خل التمر للرجيم خصوصاً والصحة عمواماً، بل تعلمت ايضاً طريقة تحضيره. وهي ليست صعبة لكن يجب تطبيقها بدقة مع الالتزام بالتعليمات. وانصح الجميع بتجربتها.

المقادير

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كمية كافية من التمر

كمية مناسبة من الماء النقي

ملعقة وسط من خميرة الخبز



رشة سكر

نصف كوب من خل التفاح

الخطوات



1 وضع كمية كافية من التمر من دون بذور في وعاء يحتوي على الماء النقي والافضل في هذه الحالة ان يكون الوعاء مصنوعاً من السيراميك او الطين او الزجاج.

2 يضاف اليه بعد ذلك القليل من خميرة الخبز، من السكر ومن خل التفاح.

3 يغطى الوعاء جيداً ويترك لبضعة أيام في مكان بعيد عن الضوء والحرارة.

حين قمت بهذه الخطوات وبعد مرور 3 أيام لاحظت تكون فقاعات على سطح المزيج. راقبت ذلك مراراً وتبين لي انها تبخرت بشكل تدريجي مع مرور الوقت. قمت بعد هذا بتغطية الوعاء بقطعة من القماش وانتظرت لمدة 40 يومياً لكي يتخمر المزيج ويصبح جاهزاً للاستخدام. واخيراً قمت بتصفية السائل وسكبه في عبوة من الزجاج وإغلاقها جيداً وحصلت على خل التمر.

طريقة استخدام خل التمر



من اجل الاستفادة من هذا الخل بدأت بإضافة كمية قليلة منه الى العديد من الوصفات التي احضرها بنفسي في مطبخي المنزلي. لكن عرفت انه من الافضل عدم تناول كمية كبيرة منه. فهذا يمكن ان يسبب تهيج الجهاز الهضمي وبعض الاعراض المزعجة. ومع مرور الوقت ومع اتباعي نظاماً غذائياً صحياً وممارستي التمارين الرياضية بانتظام لاحظت انني بدأت اخسر الوزن والدهون في العديد من مناطق جسمي وخصوصاً بطني. والسبب ان هذ الخل ينظف الامعاء ويحد من تشنجها. وهكذا انتهت تجربتي مع خل التمر للتخسيس بنجاح وانصح الكثيرات بتجربتها لكن الافضل دائماً استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية منعاً لحدوث اي اعراض جانبية ضارة.

