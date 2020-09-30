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شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسجل 4027 إصابة بكورونا في زيادة يومية قياسية والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
قال مجلس الأمن القومي الأوكراني اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4027 حالة، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق 3833 الذي سُجل في 26 سبتمبر .
وكانت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بالفيروس قد ارتفعت في سبتمبر أيلول متجاوزة ثلاثة آلاف حالة، مما دفع الحكومة لتمديد أجل إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر .
وقال المجلس إن 208959 إصابة سُجلت في المجمل في أوكرانيا حتى 30 سبتمبر و4129 حالة وفاة.
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