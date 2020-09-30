شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار يكشف عن الإصابة بكورونا في 15 دقيقة باستخدام خميرة الخبز والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 يعمل باحثون أستراليون على اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يستغرق 15 دقيقة باستخدام خميرة الخبز كمكون رئيسي.

ومنحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية "شينج تكنولوجيز" تمويلا قدره 5ر1 مليون دولار أسترالي (07ر1 مليون دولار أمريكي) للإنفاق على المشروع الذي قال باحثون اليوم الأربعاء إنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل. Advertisements وقال كبير الباحثين يادفير جريوال إنه يتم وضع بضع قطرات من محلول خاص على مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار على شريط ويمكن الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة ، اعتمادًا على شدة الإصابة. وأوضح أن الخميرة تحتوي على جزيئات بإمكانها حبس الفيروس. ويمكن استخدام هذا الاختبار السريع الرخيص عند دخول المناطق عالية الخطورة مثل المستشفيات ومرافق رعاية المسنين ومراكز التسوق.

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