الأزمة القلبية.. كل دقيقة "تفرق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تباغت الأزمة القلبية الإنسان فجأة، بل ترسل إنذاراً مسبقاً عبر آلام في الصدر.
وقالت مؤسسة القلب الألمانية إن كل دقيقة لها ثمنها عند الإصابة بأزمة قلبية؛ حيث يمكن تجنب عواقبها الوخيمة كلما تم علاجها مبكرا.
وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل في الشعور بضيق شديد في الصدر وضيق التنفس وآلام شديدة في القفص الصدري لمدة تزيد عن 5 دقائق، وغالبا ما تكون هذه الآلام خلف عظم القص، وفي بعض الأحيان تهاجم الآلام الرقبة والظهر والذراع والجزء العلوي من البطن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ومن الأعراض الأخرى أيضا الدوار والغثيان والقيء والتعرق والتشوش الذهني والإعياء الشديد غير المبرر.
وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استدعاء الإسعاف فورا، للخضوع للعلاج على وجه السرعة.
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