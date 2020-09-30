كورونا حول العالم.. إصابات الهند "صادمة" وألمانيا تنتظر "أوقاتا أصعب"

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء، إلى 33 مليونا و844 ألفا و178 إصابة.





وأظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من مليون و12 ألفا و659 وفاة، في أكثر من 210 دول ومناطق بمختلف أنحاء العالم، وسط حالة من الصدمة لدى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بسبب سرعة وتيرة ارتفاع الوفيات والإصابات.

فيما بلغ عدد حالات الشفاء 25 مليونا و148 ألفا و403 حالات شفاء من الفيروس حتى الآن.





إصابات الهند قد تتجاوز 60 مليونا

أعلنت السلطات الطبية الهندية المسؤولة عن إدارة وباء "كوفيد-19"، أن أكثر من 60 مليون هندي، أي أكثر بعشر مرات من الأرقام الرسمية، قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، نقلا عن دراسة وطنية تستند إلى التحاليل المصلية التي تقيس الأجسام المضادة.

ووفقًا للأرقام الرسمية، أصيب أكثر من 6,1 مليون هندي من أصل 1,3 مليار نسمة، في البلاد وهذا يجعلها ثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

لكن تحاليل الدم التي أجريت على 29 ألف شخص في 21 ولاية هندية بين منتصف آب/أغسطس ومنتصف أيلول/سبتمبر أظهرت أن عدد المصابين قد يكون أكبر من ذلك بكثير.





استراتيجية للبؤر "النشطة" في ألمانيا

قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن "ألمانيا ستقيد حجم التجمعات وتفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة"، وذلك في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.





وأضافت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الستة عشر، أن "هذه القيود ستفرض تجنبا لفرض عزل عام جديد بأنحاء البلاد بأي تكلفة"، مشيرة إلى أن "الحفاظ على الاقتصاد له الأولوية".

ووفق المعايير الأوروبية، شهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفاة منخفضة نسبيا حتى الآن، خلال الجائحة لكن ميركل قالت إن "الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميا إذا استمرت الاتجاهات الحالية".

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وسجلت ألمانيا 2089 إصابة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 287421 إصابة بينها 9471 وفاة وفق ما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وقالت ميركل للصحفيين: "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد، لكننا نعلم أن أوقاتا أصعب بانتظارنا في الخريف والشتاء، الارتفاع التدريجي للإصابات والملحوظ في بعض المناطق يدعو للقلق".

وتابعت: "استراتيجية البؤر النشطة ستضع حدا لحضور الحفلات الخاصة عند 25 شخصا والحفلات العامة عند 50 شخصا في المناطق التي يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 شخصا، لكل 100 ألف خلال سبعة أيام"، وفقا لرويترز.

وإذا وصل المعدل إلى 50 شخصا لكل 100 ألف فستقيد الاحتفالات الخاصة، بحضور 10 أشخاص كحد أقصى و25 شخصا في الحفلات العامة.





19 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في 29 سبتمبر/ أيلول، صعودا من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 22 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85403 حالات بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





انخفاض وفيات في مصر

شهدت إصابات كورونا في مصر، يوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا، بعد انخفاض قياسي سجلته يوم الأحد، وصلت إلى أقل مما كانت عليه قبل 6 أشهر وبالتحديد في 3 أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 115 إصابات يوم الإثنين.

وانخفضت حالات الوفاة بمقدار 5 وفيات، لتسجل 13 حالة وفاة انخفاضا من 18 حالة وفاة في اليوم السابق.



