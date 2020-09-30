شكرا لقرائتكم خبر عن «اختار حلمك».. اختراع أمريكي لحل الأزمات والمشاكل العاطفية أثناء النوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«اختار حلمك وحل مشاكلك العاطفية».. اختراع جديد توصل إليه فريق علمي أمريكي للتحكم في الأحلام عن طريق «حضانة الأحلام المستهدف» ويشار إليه باختصار ـTDI.

وبحسب ما نشرته «ديلي ميل» البريطانية، فأن فريق علمي تابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، نجح في ابتكار طريقة لزرع الأفكار في المخ أثناء النوم من خلال جهاز مما يتيح للأنسان أن يري أحلام غريبة ومجردة، وتوجيههم نحو رؤية موضوعات معينة من خلال تكرار توجيهات صوتية ومعلومات خلال المرحلة الأولى من النوم.

وبحسب الصحفية البريطانية فأن الجهاز، يتم ارتداؤه على المعصم ويسمى Dormio «دوريميو»، ويقوم بتتبع وقت نوم المستخدم، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني يكرر إصدار التوجيهات الصوتية، خلال التجارب، تمكن العلماء من التأثير على أحلام معظم المشاركين في الدراسة بالحلم بشجرة أثناء «الهيبناغوجيا».

للجهاز به منظومة التي تتألف من جهاز «دوريميو» والتطبيق الإلكتروني، أن يقرر ما يريد أن يحلم به، ويقوم المستخدم بتسجيل صوتي لنفسه بينما يتحدث لتحديد توجيهات صوتية باستخدام التطبيق الإلكتروني، والذي يتم إعادة تشغيله خلال مراحل متعددة من الوعي من بينها الاستيقاظ والتنبه من النوم وأثناء النوم، يمكن أن تتكون هذه التوجيهات الصوتية من أي شيء يقرر المستخدم أنه يريد أن يحلم به، ولكن في حالة تجارب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كانت تتألف من جمل، من بينها «تذكر أن تفكر في شجرة» و«تذكر أن تلاحظ أفكارك».