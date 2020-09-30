شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعات تخزين طرازات آيفون 12 «iPhone 12» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقترب موعد إطلاق آيفون 12 «iPhone 12» من شركة أبل، وبينما كشفت التسريبات الأخيرة عن بعض قرارات التصميم المخيبة للآمال، تم الكشف الآن عن ترقية ضخمة جديدة. ووفقا لمجلة فوربس أكد جون بروسر من شركة آبل: أن شركة آبل ستضاعف سعات التخزين لجهاز iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max إلى 128 جيجابايت، والتي تتناول نقطة انطلاق 64 جيجابايت التي انتقدت بشدة في طرازات iPhone 11 Pro.

وبينما ستحصل طرازات iPhone 12 Pro على هذا الفرق التخزيني (الذي طال انتظاره) ذكر بروسر أن iPhone 12 mini الجديد كليًا «الاسم النهائي للتسويق بالتأكيد» وiPhone 12 سيكونان عالقين بسعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت. ولكن سيكون لديهم أيضًا نفس خيارات ترقية 64/128/256 جيجابايت مثل مجموعة iPhone 11، ويفقدون الطبقة العليا 512 جيجابايت المتوفرة لطرازات iPhone 12 Pro.

بالإضافة إلى ذلك وبحسب فوربس يضيف بروسر أن شركة أبل ستعلن عن أجهزة iPhone الجديدة في 13 أكتوبر بينما «سيتم طرح أول شحنة من وحدات iPhone 12 النهائية من أبل إلى الموزعين في الخامس من أكتوبر. و»نظرًا لمعدل نجاح بروسر المرتفع في تسريب إصدارات أبل في عام 2020، والتوافق تقريبًا بين المسربين في هذا التاريخ من المحتمل ان يكون هو الموعد الحقيقي«.

وستعيد قفزة التخزين الكبيرة إشعال الإثارة في أجهزة آيفون الجديدة خاصة بعد الكشف عن أن نطاق iPhone 12 سيحتوي على بطاريات أصغر، ويحتفظ بدرجة العرض الكبيرة، ومن المحتمل أن يتم التعامل مع iPhone 12 Pro Max فقط باعتباره «رائدًا حقيقيًا '' بالإضافة أيضا إلى هاتف iPhone 12 Pro الأصغر حجمًا وترقيات G5 من الدرجة الأولى.