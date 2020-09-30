شكرا لقرائتكم خبر عن هل التطعيم ضد الأنفلونزا أثناء الحمل آمن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بأن تحصل جميع النساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا على لقاح الأنفلونزا، حيث إنه يعد من الآمن تماما الحصول عليه، ووفقا لتقرير موقع " healthline" يمكن أن يساعد لقاح الأنفلونزا أثناء الحمل في:

منع الأنفلونزا ومضاعفات الأم: فمن المرجح أن تسبب الأنفلونزا مرضًا خطيرًا لدى النساء الحوامل أكثر من النساء غير الحوامل، وأظهرت الأبحاث أن الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل من خطر دخول المرأة الحامل إلى المستشفى بمعدل 40٪.

منع مشاكل صحة الجنين المحتملة بسبب الأنفلونزا: حيث قد تؤدي الإصابة بالحمى التي تسببها الأنفلونزا في وقت مبكر من الحمل إلى زيادة مخاطر تشوهات الجنين الخلقية.



لقاح الانفلونزا والحامل

حماية طفلك بعد الولادة: يتعرض الأطفال لخطر متزايد من الإصابة بأعراض الإنفلونزا الحادة، ولكن لا يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا حتى يبلغ الطفل 6 أشهر من العمر، ولكن إذا حصلت على لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل، فإن الأجسام المضادة التي تكوّنها ستمر عبر المشيمة، وإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، وتساعد هذه الأجسام المضادة في حماية طفلك من الإنفلونزا بعد الولادة.

Advertisements

لقاح الأنفلونزا وفيروس كورونا

ولكن وفقا للتقرير، لن يحميك لقاح الأنفلونزا من مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، ولكن الحصول على لقاح الأنفلونزا مهم بشكل خاص هذا الموسم لأن الأنفلونزا ومرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) يسببان علامات وأعراضًا شائعة مماثلة.

يمكن أن يقلل التطعيم ضد الأنفلونزا الأعراض التي قد يتم الخلط بينها وبين تلك التي يسببها COVID-19، ويمكن للوقاية من الأنفلونزا تقليل شدة مرض الأنفلونزا والاستشفاء أن يقلل أيضًا من الضغط على نظام الرعاية الصحية.

عندما تحصل على اللقاح ، اطلب لقاح الأنفلونزا - وليس لقاح بخاخ الأنف. لقاح الإنفلونزا مصنوع من فيروس معطل ، لذا فهو آمن لكل من الأم والطفل خلال أي مرحلة من مراحل الحمل، ولكن لا يُنصح باستخدام لقاح بخاخ الأنف في النساء الحوامل.

إذا كانت لديك مخاوف بشأن لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.