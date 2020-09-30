شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى أعراض متلازمة توريت وأسباب الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة توريت من الأمراض النادرة، وهي مشكلة في الجهاز العصبي تجعل الشخص يقوم بحركات لا إرادية مفاجئة ولا يمكن السيطرة عليها، وكذلك حركات لا إرادية في الصوت مثل: الصراخ أو تكرار ما يقوله شخص آخر، لذا من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض متلازمة توريت وأسبابها وفقا لموقع "webmd".

س: ما هي متلازمة توريت؟

متلازمة توريت هي مشكلة في الجهاز العصبي تجعل الناس يقومون بحركات أو أصوات مفاجئة، تسمى التشنجات اللاإرادية، لا يمكنهم السيطرة عليها.

على سبيل المثال ، قد يرمش شخص مصاب بمتلازمة توريت أو ينظف حلقه مرارًا وتكرارًا قد يفسد بعض الناس كلمات لا ينوون قولها.

يمكن أن تتحكم العلاجات في التشنجات اللا إرادية، لكن بعض الناس لا يحتاجون إلى أي منها ما لم تزعجهم أعراضهم حقًا.

غالبًا ما يبدأ المرض في مرحلة الطفولة، ويصاب به الأولاد أكثر من الفتيات غالبًا ما تتحسن الأعراض مع نمو الأطفال.

س: ما أسباب متلازمة توريت؟

تم ربط متلازمة توريت بأجزاء مختلفة من الدماغ، بما في ذلك منطقة تسمى العقد القاعدية، والتي تساعد في التحكم في حركات الجسم.

قد تؤثر الاختلافات الموجودة هناك على الخلايا العصبية والمواد الكيميائية التي تنقل الرسائل بينها.

يعتقد الباحثون أن مشكلة شبكة الدماغ هذه قد تلعب دورًا في متلازمة توريت.

الأطباء لا يعرفون بالضبط ما الذي يسبب هذه المشاكل في الدماغ، ولكن الجينات ربما تلعب دورًا ومن المحتمل أن يكون هناك أكثر من سبب.

من المرجح أن يحصل الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة مصابين بمتلازمة توريت على ذلك بأنفسهم. لكن قد تظهر على الأشخاص في نفس العائلة أعراض مختلفة.

س: ما أعراض متلازمة توريت ؟

العرض الرئيسي هو التشنجات اللا إرادية. بعضها معتدل لدرجة أنها غير ملحوظة البعض الآخر يحدث في كثير من الأحيان ويكون واضحًا.

الإجهاد أو الإثارة أو المرض أو التعب يمكن أن يزيدها سوءًا. يمكن أن تكون الحالات الأكثر شدة محرجة ويمكن أن تؤثر على حياتك الاجتماعية أو عملك.

هناك نوعان من التشنجات اللاإرادية:

-التشنجات اللاإرادية الحركية تنطوي على الحركة. يشملوا:

-اهتزاز الذراع أو الرأس

-رمش العين

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-ارتعاش الفم

-هز الكتفين

تشمل التشنجات اللاإرادية الصوتية:

-نباح أو صرخة

-تطهير حلقك

-يسعل

-الشخير

-تكرار ما يقوله شخص آخر

-الصراخ

-يمكن أن تكون التشنجات اللاإرادية بسيطة أو معقدة تؤثر التشنجات اللاإرادية البسيطة على جزء أو أجزاء قليلة من الجسم ، مثل وميض العينين أو تكوين وجه.

يتضمن الجزء المعقد العديد من أجزاء الجسم أو قول الكلمات. القفز والشتائم أمثلة.

قبل حدوث التشنجات اللاإرادية الحركية ، قد تشعرين بوخز أو توتر. الحركة تجعل الإحساس يختفي. قد تكون قادرًا على كبح التشنجات اللاإرادية لبعض الوقت ، لكن ربما لا يمكنك منعها من الحدوث.

الأطباء غير متأكدين من السبب ، ولكن حوالي نصف الأشخاص المصابين بمتلازمة توريت يعانون أيضًا من أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) قد تواجه صعوبة في الانتباه ، والجلوس ، وإنهاء المهام.

يمكن أن تسبب متلازمة توريت أيضًا مشاكل مع:

-القلق

-صعوبات التعلم مثل عسر القراءة

-اضطراب الوسواس القهري (OCD) - أفكار وسلوكيات لا يمكنك التحكم فيها ، مثل غسل يديك مرارًا وتكرارًا