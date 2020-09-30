علاج صعوبة التنفس عند حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:39 صباحاً - تعد سلامة الجهاز التنفسي وصحته هي المؤشر الأول على سلامة وصحة المولود، فعندما يصرخ المولود صرخة الحياة، فيعني ذلك كفاءة جهازه التفسي وإستعداد رئتيه لاستقبال الهواء من خارج رحم الأم، ولذلك فعندما يوضع المولود الغير كامل النمو في الحضانة فحرصاَ على الأطباء لكي يتنفس بشكل طبيعي، وبعد الولادة قد يصاب حديث الولادة بضيق التنفس ، فما هو السبب وما العلاج وخطورة ذلك على صحة المولود؟

الدكتور أحمد عرفة، إختصاصي طب الاطفال وحديثي الولادة يشير إلى الآتي بخصوص ضيق التنفس عند حديثي الولادة وعلاجه.

كيف يتنفس الأطفال؟

ليس بالضرورة أن كل نمط تنفس للمولود يعني أنه سيكون مريضاً

يتنفس الأطفال حديثي الولادة بشكل أسرع من البالغين.

أو قد يتنفسون بشكل متقطع، أو يصدرون أصواتًا غريبة أثناء التنفس مثل الخنفرة أو الحشرجة.

ما سبب ضيق التنفس عند المولود؟

يصاب المولود بضيق التنفس بسبب مشاكل تصيب الأم

يصاب المولود بنقص الأكسجين عند الولادة وذلك لعدة أسباب منها قد تكون خاصة بالأم.

إصابة الأم بالالتهابات المتكررة أثناء الحمل.

إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل.

انفصال المشيمة أثناء الولادة.

طول مدة الطلق اثناء الولادة.

تعرض الأم لتسمم الحمل.

أعراض ضيق التنفس عند المولود

ضيق التنفس يرهق المولود

يقوم المولود بالتنفس لمرات كثيرة تصل إلى 70 أو 80 مرة في الدقيقة بدلاً من المعدل الطبيعي الذي لا يتعدى 50 مرة في الدقيقة في الأيام الأولى من ولادته لتعويض قلة نفاذ الأكسجين إلى الدم.

ويستمر المولود في محاولاته التعويضية لإدخال الأكسجين بأن يستعمل فتحات الأنف وعضلات البطن، ويصاحب كل هذا المجهود زيادة في حركة عضلات القفص الصدري، فيبدو المولود مرهقاً ووجهه لا يحمل لونه الطبيعي.

تظهر على المولود بعض الأعراض التي تدل على وجود ضائقة تنفسية لديه ومنها أن يتحول الجلد والأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق,

قصر التنفس مع خروج صوت شخير.

قلة البول وركوده.

تنفس المولود يتوقف لفترة قصيرة.

يتسارع التنفس وقد يضمحل ويصبح بطيئاً.

ما هو علاج ضيق التنفس عند حديثي الولادة؟

تخلص الأم وليدها من المخاط حسب إرشادات الطبيب

يجب على الأم أن تلاحظ طريقة تنفس المولود لكي تكتشف أي عرض غير طبيعي.

قد يحتاج المولود لخافض توتر سطحي صناعي يتم حقنه في الجهاز التنفسي مباشرة في حال كان المولود في حضانة المستشفى.

يجب على الأم أن تحرص على نوم المولود على ظهره.

تعلمي طريقة شفط المخاط الصحيحة من طبيبك لكي تساعدي طفلك على التنفس.

في حال الولادة المبكرة فقد تحتاج الأم لحقن الكورتيزون لكي يتجنب المولود متلازمة الضائقة التنفسية بسبب عدم إكتمال نمو الرئتين، ويجب أن يتم إجراء أشعة على صدر المولود.

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