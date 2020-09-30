هل تمارين البطن تضر الحامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:39 صباحاً - لا يمكن أن تتوقف الحامل عن الرياضة لما لها من أهمية للجسم، ولا يمكن أن تستمع للمعتقدات الخاطئة بأن الحامل يجب أن تكون قليلة الحركة خوفا على جنينها، ولكن ماذا عن تمارين البطن بالنسبة للحامل، هل هي مفيدة أم ضارة؟، وهل الرياضة مناسبة للحامل وفي أي شهور الحمل؟

حول هذه الأسئلة تجيب الدكتورة إيمان عبد الحميد، إختصاصية النساء والولادة وعلاج العقم كالآتي.

أهمية التمارين الرياضية للحامل

يجب أن تكون الرياضة أسلوب حياة

تساعد التماين الرياضية على تسهيل الولادة.

تخفف من القلق والتوتر النفسي خلال فترة الحمل.

تقلل من آلام العضلات التي تصيب الحامل.

تقي الحامل من الإصابة بسكري الحمل.

وتساعد على عدم زيادة وزن الحامل.

كما تعمل الرياضة في فترة الحمل على حماية القلب وتقويته.

تقلل من غصابة الحامل بالإمساك وهو من المشاكل الشائعة.

متى تكمن الخطورة من تمارين البطن؟

تمارس الرياضة تحت إشراف الطبيب

لا يفضل ممارسة تمارين البطن والمعدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، أي الثلث الأول من الحمل.

وذلك لأن تمارين البطن يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض.

ومن التمارين التي تؤذي الحامل تمارين رفع الأثقال والتمارين التي تعتمد على انحناء الظهر وتمارين كرة القدم، وركوب الخيل وكرة السلة والتنس.

ومن الرياضات التي تفيد الحامل وتعتبر آمنة هناك رياضة المشي، وكذلك اليوجا، والرقص، والأيروبكس والسباحة.

ويفضل في حال وجود أي أعراض توحي بخطورة الحمل اللجوء إلى الراحة التامة مثل وجود النزف الرحمي، وكذلك نزول المشيمة قبل الجنين.

من المعروف أن الرياضة تساعد على تسهيل الولادة الطبيعية، ولكن يجب أن تتم تحت إشراف الطبيب.

يمكن أن تمارس الحامل تمرين إمالة الحوض الدائمة للتخلص من آلام الظهر.

تمرين بطن آمن للحامل

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