لماذا تستمر تغيرات الرائحة والمذاق لفترة أطول من أعراض COVID-19 الأخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفيروس التاجي (COVID-19) الناجم عن فيروس كورونا 2 (CoV-2) ليصبح جائحة عالمية، حيث أصاب أكثر من 33 مليونًا على مستوى العالم، ويودي الآن بحياة أكثر من مليون شخص، كما تسبب في تداعيات اجتماعية واقتصادية معيقة في جميع أنحاء العالم.

تختلف أعراض COVID-19 وشدتها بشكل كبير بناءً على عدة عوامل، حيث أظهرت الدراسات أن COVID-19 يمكن أن يؤدي إلى مرض طويل الأمد حتى في المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، وتشير بعض التقارير إلى أن الأعراض قد تستمر حتى بعد الشفاء ونتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي في الوقت الحقيقي (RT-PCR).

يستهدف فيروس كورونا COVID-19 بشكل أساسي الجهاز التنفسي البشري ، مع ظهور أعراض شائعة ، مثل الحمى ، وضيق التنفس ، والسعال ، وآلام العضلات ، والتعب ، والصداع ، والتهاب الحلق ، وفقدان حاسة الشم (فقدان حاسة الشم) ، أو التذوق (الشيخوخة / عسر الهضم). الغثيان والقيء والاحتقان.



استمرار أعراض المذاق والرائحة ضمن أعراض كورونا

ترتيب ظهور ومدة هذه الأعراض أو شدتها لم يتم اكتشافها بشكل كافٍ حتى الآن، وتحديد مسار المرض والقدرة على تقديم المشورة للمرضى بما يمكن توقعه أمر بالغ الأهمية من وجهة نظر رعاية المرضى، ويعزز قدرة المرضى على التعامل مع التحديات الاجتماعية والجسدية والعقلية والمالية التي تنشأ مع المرض، ونظرًا لأن مظهر COVID-19 متعدد الأوجه ، فإنه يتطلب توصيف الأعراض الطولية للمساعدة في الفحص وإدارة المرض.

توضح ورقة ما قبل الطباعة المنشورة على موقع medRxiv * ، دراسة حديثة تعالج هذه الفجوة في المعرفة حول الأعراض التي يعاني منها مرضى COVID-19.

كجزء من هذه الدراسة التي أجريت خلال شهري نيسان (أبريل) ومايو (أيار) 2020 ، أجرى الباحثون مقابلات هاتفية ومتابعة مع 112 مريضًا بالغًا من COVID-19 يعانون من أعراض خفيفة على مدى 6 أسابيع، وكان عمر المرضى أقل من 18 عامًا مع نتائج RT-PCR إيجابية، وتم استبعاد المرضى المصابين بأمراض خطيرة من هذه الدراسة.

تغيرات الشم والتذوق استمرت لفترة أطول من الأعراض الأخرى

أظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من 70٪ من مجموعة الدراسة قد عانوا من أكثر من عرض واحد في بداية المرض، وأكثر من ثلث المرضى عانوا من الحمى والصداع والسعال الجاف أو آلام العضلات كأول الأعراض، وفي الحالات التي أبلغت عن الإرهاق ، كان عادةً أول أعراض يتم ملاحظتها.

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حدثت تغيرات في حاسة الشم والذوق من بداية المرض وكانت الأعراض الأولى في 15 و 18٪ من المرضى على التوالي، وكانت الحمى هي الأعراض التي استمرت لأقصر مدة، بينما استمرت تغيرات الرائحة والذوق الأطول.

وجد أن مرض COVID-19 يمر بمرحلة طويلة ، حيث تتعافى أعراض مثل الحمى ، وقلة الشهية ، والصداع ، وآلام العضلات ، ولكن يستمر السعال الجاف ، وفقدان التذوق ، وفقدان الرائحة.

وكانت أطول مدة لفقدان حاسة الشم ترتبط بشدة فقدان حاسة الشم، حيث كان ثلث المرضى الذين عانوا من السعال وفقدان حاسة الشم وتغيرات في حاسة التذوق كانت لديهم هذه الأعراض حتى بعد أن كانت نتائج اختبار RT-PCR سلبية.

يمكن أن تساعد البيانات المتعلقة بالأعراض في التنبؤ بأنماط التعافي

بناءً على البيانات التي تم جمعها من مجموعة الدراسة، خلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن العديد من الأعراض النموذجية يمكن أن تحدث أولاً أو أخيرًا، فمن المرجح أن يكون بعضها هو الأعراض الأولى.

عادة خلال البداية، أبلغ معظم المرضى عن أكثر من عرض واحد، مدى التغيرات في حاسة الشم يرتبط بشكل مباشر بالوقت المستغرق لاستعادة الرائحة.

يتمثل القيد الرئيسي لهذه الدراسة في أنها استبعدت المرضى المصابين بأمراض خطيرة ، وبالتالي فهي ذات صلة فقط بمرضى COIVD-19 المصابين بمرض خفيف إلى متوسط.

علاوة على ذلك ، هذه دراسة قصيرة المدة أجريت لمدة 6 أسابيع في مرحلة ما بعد المرض الحاد.

نظرًا لأهمية الاضطرابات الكيميائية الحسية في COVID-19 ، يعتقد المؤلفون أن المزيد من الدراسات الجماعية المكثفة ، التي تركز على ترتيب ظهور الأعراض ومدتها وشدتها واستمرارها ، والتي تمتد على مدى فترة زمنية أطول ، ضرورية لاكتشاف مظاهر إضافية من COVID-19.