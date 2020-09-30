شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: عودة العدوى بفيروس كورونا أمر حقيقى ولكنه نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أكثر من 33 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا، وفقد أكثر من مليون شخص حياتهم بسبب COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس، ومنذ ظهور الوباء لأول مرة في ديسمبر الماضي في ووهان بالصين، كان هناك عدد قليل جدًا من حالات إعادة العدوى بالفيروس.



اعادة الإصابة أمر نادر لفيروس كورونا

وجود الفيروس لفترات طويلة أو إعادة العدوى؟

أظهرت الدراسات أنه في بعض الأفراد المصابين، قد تكون هناك تقارير إيجابية مستمرة لهم في اختبار (RT-PCR) – وهو اختبار حساس للفيروس، وأوضح الباحثون أنه حتى بعد الشفاء من العدوى، تبقى جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) الميتة، وتظل تتساقط من أنف المريض وخلايا الجهاز التنفسي، ويلتقط اختبار RT-PCR جسيمات الفيروس الميتة، أحيانًا حتى بعد أسابيع من الشفاء.

ومع ذلك، أكد الباحثون أنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس بعد 10 أيام في شخص يتمتع بمناعة طبيعية وأنه ليس معديًا بعد ما يصل إلى 20 يومًا في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أظهرت الدراسات من كوريا على سبيل المثال، أن المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض إيجابية مرة أخرى للإصابة بفيروس CoV-2 بعد اختبار سلبي أولي لا ينقلون الفيروس إلى أفراد آخرين، وكتب الفريق: "معظم تقارير الحالات لا تميز بين الإصابة المطولة وإعادة العدوى."

يوضح الفريق البحثى وفقا لتقرير موقع " ميدكال" الطبي، أنه للتمييز بين الحالتين - إيجابية كاذبة وإعادة العدوى ، هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات، فالنتيجة الإيجابية الكاذبة في الاختبار هي مكان ظهور الحمض النووي الريبي الفيروسي الميت أو بقايا عدوى سابقة على تحليل RT PCR.

وتحدث إعادة العدوى عندما يصاب الشخص بعدوى جديدة بسلالة مختلفة من فيروس كورونا الجديد، ويقول الفريق إن الحمض النووي الريبي الفيروسي يحتاج إلى التسلسل الجيني للتأكد من أنها حالة عودة العدوى أو تساقط الفيروس لفترات طويلة.

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عودة الإصابات بهونج كونج ونيفادا بأمريكا

تم الإبلاغ عن حالتين ملحوظتين من إعادة العدوى حتى الآن، وكانت حالة هونج كونج إعادة العدوى بسلالة مختلفة من الفيروس بعد 5 أشهر من الإصابة الأولية. وكانت حالة نيفادا بأمريكا حالة إعادة العدوى شهرين مصير العدوى الأولية.

الأجسام المضادة ضد CoV-2

كتب الباحثون أنه في معظم حالات COVID-19 ، كان هناك إنتاج للأجسام المضادة لـ CoV-2 ، ومع ذلك ، فإن المناعة أو المقاومة الفعلية التي تنتجها هذه الأجسام المضادة ضد الفيروس غير معروفة.

الأجسام المضادة ضد الفيروس هي G (IgG) ، والغلوبولين المناعي M (IgM) ، والغلوبولين المناعي A (IgA) ، ، أو ضد المستضدات المرتبطة بالمستقبلات (RBD) أو المستضدات النوكليوكابسيد (N) .

بعد ظهور الأعراض ، يستغرق الأمر حوالي 4 أسابيع حتى ينخفض الجلوبولين المناعي ​​IgM و IgA والتي تستهدف البروتين السنبلة على سطح الفيروس ، وينخفض ​ أيضًا في الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو أولئك الذين يعانون من مسار بدون أعراض للعدوى.

يقول الفريق إنه بمجرد النظر في النتائج التي توصلوا إليها معًا ، يمكنهم استنتاج أن هناك "أجسامًا مضادة ضعيفة التطور أو متضائلة ضد الفيروس في العدوى الأولية ، كما هو واضح في هذه الحالة ، لا يوجد تأثير وقائي ضد تكرار العدوى مع متغير الفيروسD614G مثل ذلك الذي حصل عليه هذا المريض في يوليو 2020.

وأشاروا إلى أن هذا قد يكون مهمًا لـ "نجاح برامج اللقاح القائمة على سلالة ووهان". لكن بالنسبة للمريض InCoV139 ، كانت العدوى المتكررة أكثر اعتدالًا من العدوى الأولية، ودعوا إلى سلسلة حالات ودراسات أكثر شمولاً لدراسة المرضى الذين يعانون من إعادة العدوى أو المتابعة بعد التطعيم لمعرفة ما إذا كان الجهاز المناعي يمكن أن يمنع إعادة العدوى.