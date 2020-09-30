شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب للتعرق بشكل مفرط فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرق في الليل بسبب سوء التبريد في الغرفة أو التغطية بأغطية خاطئة أمر مفهوم، ونحن جميعًا نعاني منه ولكن التعرق الليلي مختلف، فعندما يكون كل شيء مثل درجة حرارة الغرفة على ما يرام ولكن ينتهي بك الأمر بالتعرق ، يُطلق عليه اسم التعرق الليلي.

يستيقظ الكثير من الناس في منتصف الليل وهم غارقون في العرق كأنهم قد خرجوا للتو من الاستحمام ، وقد يكون بسبب الإرهاق أو التعب الشديد ولكن في معظم الحالات ، هناك أسباب طبية وراء حدوث ذلك، وفقا لتقرير موقع " Onlmyhealth".

أسباب التعرق الليلى المفرط1. فرط نشاط الغدة الدرقية

يعد التعرق المفرط والحساسية تجاه الحرارة من الأعراض الرئيسية لفرط نشاط الغدة الدرقية، حيث تتحكم الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي لديك ، لذلك عندما تبدأ في إنتاج المزيد من الهرمونات ، يصبح جسمك مفرط النشاط، وترتفع درجة حرارة جسمك وقد تشعر بالجوع والعطش ، ويبدأ نبضك في التحرك بسرعة أو تبدأ يداك في الارتعاش، وإذا واجهت أيًا من هذه الأعراض مع التعرق الغزير ، فهذا يشير إلى أن الغدة الدرقية لديك تعمل بشكل سيء ويجب عليك استشارة الطبيب.

2. انخفاض سكر الدم

هل لديك مرض السكري؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد يكون للتعرق الليلي علاقة بحالتك، فعندما تقوم بفحص مستوى الجلوكوز في الدم وقت النوم ، يكون مستقرًا ولكنه ينخفض ​​فجأة بعد النوم، وقد يكون هذا بسبب إرهاقك في النهار أو في وقت متأخر من المساء أو تناول الطعام في وقت متأخر جدًا من الليل، وإذا كنت تستخدم الأنسولين للتحكم في مرض السكري ، فقد يكون نقص السكر في الدم مسئولاً عن هذه الحالة، تناول شيئًا ما عندما ينخفض ​​مستوى الجلوكوز لديك إلى أقل من 140 مجم / ديسيلتر قبل النوم أو إذا انخفض في غضون ساعات قليلة.

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3. توقف التنفس أثناء النوم

عندما تمر بهذه الحالة ، ستواجه أي مشاكل أثناء التنفس ليلاً، فمن المحتمل أن جسمك لا يحصل على الأكسجين ، مما يؤدي إلى التعرق، وفي كل مرة تبدأ في التنفس مرة أخرى ، يجب أن تعمل عضلاتك مرتين، فغالبًا ما يتعرق الأشخاص الذين يستخدمون جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر للتنفس ليلًا في الليل.

4. ارتجاع حمض المعدة

ألم الصدر الحاد يجعلك غير مرتاح ولا يمكنك رفع جسمك ليلاً؟ هذه علامة على ارتداد الحمض، فعدم معالجة مشاكل المعدة يمكن أن يجعلك تتعرق في الليل، لذا تناول كميات أقل من الطعام قبل النوم وتمش بعد العشاء ، إن أمكن، أيضا تجنب تناول المنتجات المصنوعة من الدهون والمقلية والطماطم لمنع ارتداد الحمض.

5. الأثار الجانبية لبعض الأدوية

العديد من الأدوية يمكن أن تسبب التعرق الليلي، بما في ذلك الأدوية للحمى، إلخ. مضادات الاكتئاب القديمة، وبعض المنشطات مثل فينلافاكسين والبوبروبيون ؛ كما يمكن أن يسبب الكورتيزون والبريدنيزون والعلاج بالهرمونات البديلة عادة التعرق الليلي.

هناك العديد من أسباب التعرق الليلي التي يجب أن تعرفها. لا بأس من التعرق في الليل ولكن نوبات التعرق الليلي المنتظمة تثير القلق.