شكرا لقرائتكم خبر عن اختارى صح.. اعرفى ازاى تتعاملى مع زجاجة الحليب ورضاعة البيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد الولادة تحتار الأمهات دائما فى كل ما يخص طفلها من ملابسه وأدواته الشخصية والطريقة الصحيحة للتغذية والنمو ، ولا يزال السؤال الذى يحير الكثيرات عن استخدام زجاجات الحليب المناسبة للطفل والتعامل معها، وحسب ما ذكره موقع webmd يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن زجاجات الحليب المناسبة للطفل وكيفيه التعامل معه أثناء الرضاعة.

1: الزجاجات البلاستيكية أخف من الزجاج ومقاومة للكسر لكنها قد لا تدوم طويلاً مثل الزجاج ، وفي الماضي اختار بعض الآباء الزجاج لتجنب مادة كيميائية تسمى بيسفينول أ (BPA) التي تستخدم في بعض الزجاجات البلاستيكية ولكن الآن ، جميع الزجاجات البلاستيكية المباعة في الولايات المتحدة خالية من مادة BPA.

2:معظم الحلمات الخاصة بالزجاجات مصنوعة من السيليكون أو اللاتكس ، وتأتي بأشكال مختلفة، في بعض الأحيان يكون لديهم "معدلات تدفق" مختلفة ، بناءً على حجم ثقب الحلمة. قد ترغب في تجربة عدة أنواع لمعرفة ما يحبه طفلك ويمكن أن يشرب منه بسهولة. افحص الحلمات كثيرًا بحثًا عن علامات الاهتراء أو التشقق.

3:يمكنك غسل زجاجة الحليب بالمنظفات والماء الساخن باليد أو في غسالة الأطباق، افعلى ذلك في كل مرة تستخدمه، قد تفضلين غسل الزجاجات البلاستيكية يدويًا ، حيث تشير بعض الدراسات إلى تسرب المواد الكيميائية من البلاستيك عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة.يقول معظم الخبراء إنه لا داعي لغلي الزجاجات.

Advertisements

4:لا بأس أن تعطي طفلك زجاجة باردة أو في درجة حرارة الغرفة، إذا كان يفضل التركيبة الدافئة ، ضعي الزجاجة المعبأة في ماء دافئ أو ضعي عليها ماء ساخن من الصنبور لمدة 1-2 دقيقة. أو يمكنك استخدام زجاجة دافئة. لا تستخدمي الميكروويف. يمكن أن يسبب بقعًا ساخنة يمكن أن تحرق فم طفلك، رجي التركيبة وضعي قطرة فوق يدك لاختبار درجة الحرارة، لا تختبره على معصمك - فهو أقل حساسية للحرارة.

5:الطريقة الصحيحة لرضاعة الطفل هى "ضعي مريلة وضعي قطعة قماش جاهزة لتنظيف أي حليب ثدي أو تركيبة. الآن ، احضريه ورأسه أعلى قليلاً من بقية جسده. امسك الزجاجة وشاهده يأكل، ستساعدك مشاهدة طفلك على معرفة متى ينتهي. حاولي تجشؤه في منتصف الرضعة للمساعدة في الحد من البصق".

6:إذا كان طفلك بحاجة إلى التجشؤ أثناء أو بعد الرضاعة ، فاحمليه في حضنك أو ضعيه على كتفك، واحضر قطعة قماش لتنظيف بقايا الحليب.