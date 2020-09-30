منتجات الألبان تنقذك من مرض خطير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 4 ساعات

يستهلك العالم الألبان بشكل كبير يوميا، فبعض شعوب الدول لا سيما دول بحر الأبيض المتوسط يتناولون منتجات الألبنان بكثرة لا سيما في وجبتي الفطور والعشاء، وتدخل منتجات الألبان في الكثير من الأطعمة ومختلف الوجبات وذلك لمذاقها الشهي.

​تُعدُّ منتجات الألبان واحدة من أفضل المصادر الغذائية للكالسيوم من حيث التوافر الحيوي، ويُعدُّ الكالسيوم ضروريّاً للنمو، والمحافظة على صحّة الأسنان والعظام، كما أنَّه ضروريٌ لتخثّر الدم، والتئام الجروح، والحفاظ على مستويات ضغط الدم، ويُفضّل استهلاك المصادر الغنية بالكالسيوم مع مصدر من مصادر فيتامين د، إذ يساعد فيتامين د الأمعاء الدقيقة على امتصاص الكالسيوم

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن تناول منتجات الألبان يمكنه التقليل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 19%.

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وبحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية، اعتمد الباحثون على 80 دراسة طبية ودراسات قائمة على الملاحظة لفهم كيفية تأثير الأطعمة والأدوية المختلفة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتوصل الباحثون إلى أنه بجانب الفاكهة والألياف والخضراوات، تلعب منتجات الألبان دورا كبيرا أيضا.

وقال البروفسور مارك باردو من مركز التحقيقات السريرية لمعهد انسيرم في ديجون بفرنسا، والذي شارك في الدراسة: “وجدنا أن تناول منتجات الألبان كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 13 إلى 19%، كما اكتشفنا أن تناول المزيد من الخضار والفواكه والألياف أثبت أنه أكثر فاعلية، حيث قلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 50%”.

ويشير الباحثون إلى أن اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة لها تأثير معاكس، حيث تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%.