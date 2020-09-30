هل النسيان سببه الشيخوخة أم مرض الزهايمر؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - وفقاً لموقع “كلايفند كلينيك” تحدث بعض شكاوى الذاكرة بشكل متكرر مع تقدمك في السن وعادة ما يكون فقدان المفاتيح أو عدم تذكر الأسماء جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة وأكد خبراء الصحة إن هذه تجارب شيخوخة طبيعية.

وقال طبيب الشيخوخة رونان فاكتورا، إنه من المهم للغاية أيضًا التأكد من أن سبب مشاكل الذاكرة لديك هو التقدم في السن أم لها أسباب مرضية.”

وأوضح “يجب ألا تؤثر مخاوف الذاكرة على قدرتك على البقاء مستقلاً أو أداء أنشطة حياتك اليومية.. إن النسيان يجب أن ينظر إليه بالتأكيد من قبل طبيبك عندما يبدأ في تغيير حياتك اليومية. ”

وقال: “سيرغبون في إلقاء نظرة فاحصة لمعرفة ما إذا كنت قادرًا على أداء المهام المشتركة بسهولة كما فعلت من قبل للتأكد من عدم وجود مشاكل أعمق”.

قد يكون من الصعب معرفة متى تقلق بشأن ذاكرتك ربما لديك الكثير من المشكلات الطبية الأخرى التي تصرف انتباهك عن طرح مشكلات الذاكرة الخاصة بك لطبيبك لكن ليس من الجيد أبدًا التغاضي عن صحتك العقلية.

وأكد الدكتور فاكتورا: “نسيان مكانك أو كيف وصلت إليه من العلامات التي يجب عليك التحدث مع طبيبك بشأنها، حيث تظهر في كثير من الأحيان مع مرض الزهايمر”. .

أبلغ طبيبك بهذه الأنواع من المخاوف وأي مما يلي، خاصةً إذا كان لديك أكثر من واحد من هذه الأعراض ولم تختف مع مرور الوقت:

-مشاكل الرؤية: يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر من مشاكل في الحكم على المسافة بين جسمين ، أو رؤية اللون والتباين. قد تصبح القراءة صعبة.

-مشكلة في وضع الخطط أو التوجيهات التالية: مع مرض الزهايمر ، حيث يتغير دماغك ، قد يكون من الصعب العمل على يوم ملئ بالمهام ، وإدارة الشؤون المالية ، والطهي ، وارتداء الملابس ، ودفع الفواتير ، والقيادة في مناطق مألوفة أو تناول الأدوية قد تنسى كيف تلعب لعبة مفضلة. عندما تضعف مشاكل الذاكرة قدرتك على الانخراط في الروتين اليومي، فلا ينبغي أبدًا تجاهلها باعتبارها جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.

-تواجه صعوبة في التواصل: هذا يتجاوز الكفاح للعثور على الكلمة الصحيحة بين الحين والآخر إذا كنت مصابًا بمرض الزهايمر ، فقد تستخدم كلمة خاطئة أو اسمًا مختلقًا لشيء مألوف. قد تفقد مسار أفكارك أو تواجه مشكلة في متابعة المحادثة أو تكرر ما تقوله.

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-تغيرات في الشخصية: أحيانًا ينسحب الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر من أصدقائهم أو أنشطتهم المفضلة ويمكن أن يصابوا بالاكتئاب أو الغضب أو الشك أو الخوف قد ينزعجون بسهولة أكثر مما كان عليه في الماضي إذا حدث هذا كثيرًا مؤخرًا ، فاتصل بطبيبك.

-فقدان الأشياء: غالبًا ما يحدث خطأ في المواضع في حياة الجميع، ولكن عندما يكون الأمر متسقًا ولا يمكنك وضع خطة لتتبع خطواتك، اتصل بطبيبك.

-سوء الحكم على الأمور: غالبًا ما يترك الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر عاداتهم الصحية تنهار أو يتخذون قرارات سيئة بشأن ما إذا كان الطعام لا يزال جيدًا للأكل، وكيفية إنفاق المال ، ومن يثقون به. إذا واجهت هذه الأعراض ، فحدد أيضًا موعدًا مع طبيبك.

-عدم القدرة على العمل أو الانخراط في نشاط اجتماعي: عندما لا تتمكن من الاستمرار في العمل أو أداء المهام المتعلقة بالعمل أو الانضمام إلى الأنشطة المجتمعية أو الاستمرار في ممارسة هواياتك المفضلة، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك.

على الرغم من أن الخرف أو مرض الزهايمر قد يكون السبب في شكاوى الذاكرة، إلا أنه يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى مشاكل في الذاكرة ، ولكن غالبًا ما يكون الاكتئاب مصحوبًا بأعراض أخرى مثل فقدان الاهتمام بالهوايات أو الأنشطة أو الشعور بانعدام القيمة أو مشاكل النوم أو فقدان الشهية.

قد يتسبب مرض أو دخول المستشفى مؤخرًا في حدوث فترة مؤقتة من الارتباك تسمى الهذيان

-الأدوية – يمكن أن تؤثر الأدوية الموصوفة أو المتاحة دون وصفة طبية أو العشبية على الدماغ

يمكن أن تؤدي الحالات الطبية مثل السكتة الدماغية أو مشاكل الغدة الدرقية أو نقص الفيتامينات أيضًا إلى مشاكل في الذاكرة و / أو الإدراك.